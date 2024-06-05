Антибиотики снова нашли в мясной продукции в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Информация о результатах исследования внесена в автоматизированную систему «Веста». Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий-Эл.
Отметим, что окситетрациклин обладает широким спектром противомикробного действия, но ряд бактерий приобрели к нему устойчивость.
«Если постоянно употреблять продукты даже с небольшим содержанием антибиотиков, это может привести к формированию устойчивости микроорганизмов к препаратам данной группы, и лекарственные препараты при лечении инфекции будут неэффективны», — говорится в сообщении.
Ранее антибиотики были обнаружены в мясных субпродуктах в Нижегородской области.