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Антибиотики снова нашли в мясной продукции в Нижнем Новгороде

Факт превышения в мясной продукции остаточного количества окситетрациклина, относящегося к группе тетрациклинов, выявлен сотрудниками лаборатории химико-токсикологического отдела нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках проведения пищевого мониторинга с 29 мая по 3 июня.

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация о результатах исследования внесена в автоматизированную систему «Веста». Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий-Эл.

Отметим, что окситетрациклин обладает широким спектром противомикробного действия, но ряд бактерий приобрели к нему устойчивость.

«Если постоянно употреблять продукты даже с небольшим содержанием антибиотиков, это может привести к формированию устойчивости микроорганизмов к препаратам данной группы, и лекарственные препараты при лечении инфекции будут неэффективны», — говорится в сообщении.

Ранее антибиотики были обнаружены в мясных субпродуктах в Нижегородской области.