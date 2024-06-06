В Перми снесли незаконную автомойку в Индустриальном районе

Автомойка располагалась на земельном участке, который является федеральной собственностью. При этом права пользования на него оформлено не было. Территориальное управление Росимущества в Пермском крае через суд потребовало признать автомойку самовольной постройкой и снести ее. Суд удовлетворил требования ведомства.