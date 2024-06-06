В Перми снесли незаконную автомойку в Индустриальном районе

В Индустриальном районе Перми снесли незаконно построенную автомойку «Городок» площадью 219 квадратных метров. Она работала на улице Чердынской, 7а. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Автомойка располагалась на земельном участке, который является федеральной собственностью. При этом права пользования на него оформлено не было. Территориальное управление Росимущества в Пермском крае через суд потребовало признать автомойку самовольной постройкой и снести ее. Суд удовлетворил требования ведомства.
Однако собственник объекта отказался добровольно исполнять решение суда. Каждый день просрочки грозил должнику взысканием судебной неустойки в размере 200 рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. В итоге, демонтаж строения произвели силами взыскателя. Все понесенные за снос расходы возместит должник. Также он обязан оплатить более 50 тысяч рублей судебной неустойки.