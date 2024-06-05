Куда полететь отдыхать казахстанцам летом 2024 года

Лето 2024 года обещает быть особенно жарким, и казахстанцы уже задумываются о планах на отпуск. В зависимости от предпочтений и бюджета, есть множество направлений, которые могут удовлетворить любые запросы — от пляжного отдыха до культурных экскурсий. Корреспондент El.kz подобрал несколько популярных вариантов для летнего отдыха.
Турция
Курорты: Анталия, Бодрум, Мармарис, Кемер, Аланья.
Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 300 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3* с питанием «все включено».
Турция остается одним из самых популярных направлений среди казахстанцев благодаря своему мягкому климату, красивым пляжам и высокому уровню сервиса. Анталия, Бодрум, Мармарис и Кемер предлагают не только пляжный отдых, но и множество развлечений, экскурсионных программ и активностей.
ОАЭ (Дубай)
Курорты: Дубай, Абу-Даби.
Цены: Турпакеты на 7 дней начинаются от 500 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 4*.
Дубай — город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с традиционными рынками и историческими памятниками. Это направление подойдет для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с шопингом и посещением культурных достопримечательностей.
Грузия
Курорты: Батуми, Тбилиси, Кутаиси.
Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 250 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.
Грузия привлекает туристов своими живописными горами, вкусной кухней и богатой историей. Батуми, расположенный на побережье Черного моря, предлагает отличный пляжный отдых. Тбилиси и Кутаиси — идеальные города для культурных экскурсий и дегустации грузинских вин.
Таиланд
Курорты: Пхукет, Паттайя, Самуи.
Цены: Турпакеты на 10 дней начинаются от 600 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.
Таиланд — это экзотический рай с белоснежными пляжами, теплыми водами и богатой культурой. Пхукет и Самуи предлагают роскошный пляжный отдых, а Паттайя — множество развлечений и активностей. Таиланд также известен своими спа-процедурами и традиционной тайской кухней.
Египет
Курорты: Шарм-эль-Шейх, Хургада.
Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 350 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 4* с питанием «все включено».
Египет — это не только древние пирамиды и богатая история, но и великолепные пляжи на побережье Красного моря. Шарм-эль-Шейх и Хургада предлагают разнообразные водные виды спорта, включая дайвинг и снорклинг, благодаря своим коралловым рифам и богатой морской фауне.
Греция
Курорты: Крит, Родос, Санторини.
Цены: Турпакеты на 7 дней начинаются от 450 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.
Греция — это страна с богатым историческим наследием и великолепными пейзажами. Крит и Родос предлагают широкий выбор пляжей, а Санторини славится своими белоснежными домами и потрясающими закатами. Греческая кухня и гостеприимство сделают отдых незабываемым.
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