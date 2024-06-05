Куда полететь отдыхать казахстанцам летом 2024 года

Лето 2024 года обещает быть особенно жарким, и казахстанцы уже задумываются о планах на отпуск. В зависимости от предпочтений и бюджета, есть множество направлений, которые могут удовлетворить любые запросы — от пляжного отдыха до культурных экскурсий. Корреспондент El.kz подобрал несколько популярных вариантов для летнего отдыха.