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Куда полететь отдыхать казахстанцам летом 2024 года

Выбирая место для летнего отдыха, можно рассчитывать на множество вариантов, которые удовлетворят любые пожелания и бюджеты. Корреспондент El.kz подобрал несколько популярных вариантов для летнего отдыха.

Источник: EL.kz

Лето 2024 года обещает быть особенно жарким, и казахстанцы уже задумываются о планах на отпуск. В зависимости от предпочтений и бюджета, есть множество направлений, которые могут удовлетворить любые запросы — от пляжного отдыха до культурных экскурсий. Корреспондент El.kz подобрал несколько популярных вариантов для летнего отдыха.

Турция

Курорты: Анталия, Бодрум, Мармарис, Кемер, Аланья.

Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 300 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3* с питанием «все включено».

Турция остается одним из самых популярных направлений среди казахстанцев благодаря своему мягкому климату, красивым пляжам и высокому уровню сервиса. Анталия, Бодрум, Мармарис и Кемер предлагают не только пляжный отдых, но и множество развлечений, экскурсионных программ и активностей.

ОАЭ (Дубай)

Курорты: Дубай, Абу-Даби.

Цены: Турпакеты на 7 дней начинаются от 500 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 4*.

Дубай — город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с традиционными рынками и историческими памятниками. Это направление подойдет для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с шопингом и посещением культурных достопримечательностей.

Грузия

Курорты: Батуми, Тбилиси, Кутаиси.

Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 250 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.

Грузия привлекает туристов своими живописными горами, вкусной кухней и богатой историей. Батуми, расположенный на побережье Черного моря, предлагает отличный пляжный отдых. Тбилиси и Кутаиси — идеальные города для культурных экскурсий и дегустации грузинских вин.

Таиланд

Курорты: Пхукет, Паттайя, Самуи.

Цены: Турпакеты на 10 дней начинаются от 600 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.

Таиланд — это экзотический рай с белоснежными пляжами, теплыми водами и богатой культурой. Пхукет и Самуи предлагают роскошный пляжный отдых, а Паттайя — множество развлечений и активностей. Таиланд также известен своими спа-процедурами и традиционной тайской кухней.

Египет

Курорты: Шарм-эль-Шейх, Хургада.

Цены: Турпакеты на 7 дней стартуют от 350 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 4* с питанием «все включено».

Египет — это не только древние пирамиды и богатая история, но и великолепные пляжи на побережье Красного моря. Шарм-эль-Шейх и Хургада предлагают разнообразные водные виды спорта, включая дайвинг и снорклинг, благодаря своим коралловым рифам и богатой морской фауне.

Греция

Курорты: Крит, Родос, Санторини.

Цены: Турпакеты на 7 дней начинаются от 450 000 тенге на человека, включая перелет и проживание в отеле 3*.

Греция — это страна с богатым историческим наследием и великолепными пейзажами. Крит и Родос предлагают широкий выбор пляжей, а Санторини славится своими белоснежными домами и потрясающими закатами. Греческая кухня и гостеприимство сделают отдых незабываемым.

Советы по экономии

Раннее бронирование: Многие туроператоры предлагают скидки за бронирование туров заранее. Горящие туры: Если вы готовы к спонтанным решениям, горящие туры могут быть отличным вариантом для экономии. Поиск акций и скидок: Регулярно проверяйте сайты туроператоров на наличие специальных предложений и акций.

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