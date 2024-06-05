В Перми ЗАГС запустит суперсервис по организации похорон

«На портале Госуслуг работает новый суперсервис “Утрата близкого человека”. Важно, он представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей. С помощью суперсервиса “Утрата близкого человека” можно будет свести к минимуму посещения госорганов, не придется собирать справки и обращаться в орган ЗАГС для регистрации смерти, это все можно будет сделать онлайн. Так, в частности, свидетельство о смерти будет приходить в электронном виде» — отметили представители ЗАГСа.