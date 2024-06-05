В Перми ЗАГС запустит суперсервис по организации похорон

С 2025 года всем жителям Перми будет доступен онлайн сервис, который облегчит процесс организации похорон. После смерти близкого человека пермяки смогут получить необходимые документы и выбрать ритуальную компанию онлайн. Об этом рассказала глава краевого комитета ЗАГС Елена Ерохина на заседании правительсва.
«На портале Госуслуг работает новый суперсервис “Утрата близкого человека”. Важно, он представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей. С помощью суперсервиса “Утрата близкого человека” можно будет свести к минимуму посещения госорганов, не придется собирать справки и обращаться в орган ЗАГС для регистрации смерти, это все можно будет сделать онлайн. Так, в частности, свидетельство о смерти будет приходить в электронном виде» — отметили представители ЗАГСа.
По информации ведомства, новый суперсервис предназначен для того, чтобы максимально облегчить процессы, связанные с уходом человека.