В Воронеже подготовили более 70 мероприятий ко Дню России

В столице Черноземья подготовили 72 мероприятия ко Дню России, который отмечается 12 июня. Они пройдут в районах города, домах культуры и библиотеках. Воронежцев ждут праздничные концерты, творческие конкурсы, выставки детских рисунков, викторины, квизы и развлекательные программы. Некоторые мероприятия будут проводиться в онлайн-формате. Подробный план опубликовали на сайте городской администрации.
С праздничной программой можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, 12 июня перед воронежцами выступит ансамбль казачьей песни «Держава». Концерт состоится в 18:00 в Кольцовском сквере.
В День России жителям Воронежской области предлагают бесплатно посетить семь музеев, в том числе «Дворцовый комплекс Ольденбургских», «Костенки» и «Дивногорье». Экспозиции нужно будет осматривать самостоятельно.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в связи с празднованием Дня России рабочая неделя с 10 по 14 июня станет четырехдневной, а 11-го числа рабочий день будет сокращен на час.
Справка РИА «Воронеж»
День России — важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он носил другое название — День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.