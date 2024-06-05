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«Он из крестьян, как и большинство россиян»: На ПМЭФ показали родословную Владимира Путина

Родословную Владимира Путина представили на ПМЭФ-2024.

Источник: Новости Mail.ru

В скромный стенд в дальнем углу Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум, выстраиваются очереди. Здесь разместилась компания, которая специализируется по составлению родословной. Среди прочих диковинок выставили родовое древо Владимира Путина.

— Сегодня все к нам приходят посмотреть именно этот экспонат, — признался SBP.KP.RU представитель компании. — Уже 12 телеканалов сняли. Гости делают селфи.

Если рассмотреть родословную, то мы увидим, что начинается династия президента Путина с крестьянина Никиты, который жил в 17 веке, а затем ветвится до брежневских времен. Всего 12 поколений.

— Президент, как и 99% жителей страны, из крестьянского рода, — уверен представитель фирмы. — Это миф, что никаких архивов не сохранилось, что в 1917 году все было уничтожено. В церквях вели записи о рождении, смерти, а раз в год делали копии и отправляли в центр. Эти архивы во многом сохранились и можно проследить даже крестьянские роды.

Как удалось узнать SBP.KP.RU, родословную Владимира Путина несколько лет назад сделал его дальний родственник, историк по образованию. Она была опубликована в книге, выпущенной в 2016 году. А для ПМЭФ ее красиво оформили на бумаге под старину. Экспонат, кстати, не продается.

А вот заказать свое генеалогическое исследование можно. Только стоит это не дешево — 670 тысяч рублей.