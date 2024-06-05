«Он из крестьян, как и большинство россиян»: На ПМЭФ показали родословную Владимира Путина

В скромный стенд в дальнем углу Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум, выстраиваются очереди. Здесь разместилась компания, которая специализируется по составлению родословной. Среди прочих диковинок выставили родовое древо Владимира Путина.
— Сегодня все к нам приходят посмотреть именно этот экспонат, — признался SBP.KP.RU представитель компании. — Уже 12 телеканалов сняли. Гости делают селфи.
Если рассмотреть родословную, то мы увидим, что начинается династия президента Путина с крестьянина Никиты, который жил в 17 веке, а затем ветвится до брежневских времен. Всего 12 поколений.
— Президент, как и 99% жителей страны, из крестьянского рода, — уверен представитель фирмы. — Это миф, что никаких архивов не сохранилось, что в 1917 году все было уничтожено. В церквях вели записи о рождении, смерти, а раз в год делали копии и отправляли в центр. Эти архивы во многом сохранились и можно проследить даже крестьянские роды.
Как удалось узнать SBP.KP.RU, родословную Владимира Путина несколько лет назад сделал его дальний родственник, историк по образованию. Она была опубликована в книге, выпущенной в 2016 году. А для ПМЭФ ее красиво оформили на бумаге под старину. Экспонат, кстати, не продается.
А вот заказать свое генеалогическое исследование можно. Только стоит это не дешево — 670 тысяч рублей.