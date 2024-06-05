«Он из крестьян, как и большинство россиян»: На ПМЭФ показали родословную Владимира Путина

— Президент, как и 99% жителей страны, из крестьянского рода, — уверен представитель фирмы. — Это миф, что никаких архивов не сохранилось, что в 1917 году все было уничтожено. В церквях вели записи о рождении, смерти, а раз в год делали копии и отправляли в центр. Эти архивы во многом сохранились и можно проследить даже крестьянские роды.