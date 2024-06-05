Не мутант, а апомиксис. Странные одуванчики выросли в Удельном парке

При апомиксисе диплоидная яйцеклетка начинает делиться в отсутствие сигнала от мужской гаметы. Апомиктические цветки не раскрываются, самоопыление происходит внутри закрытого цветка. Это удобно. Любой биотип, обладающий способностью к апомиксису, может воспроизводиться в массовом количестве. Но есть и минусы: рождаются «клоны». Они благоденствуют, пока условия среды остаются относительно неизменными. А если что-то снаружи меняется, приспособиться они не могут и вымирают.