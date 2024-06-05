В Перми в День города 12 июня пройдет «Парад трамваев»

В Перми в День города 12 июня впервые состоится «Парад трамваев». В нем примут участие десять пассажирских и служебных вагонов разных лет. Во время парада пермяки смогут не только рассмотреть их детально, но и узнать их историю, рассказали в городском департаменте транспорта.
Праздничная колонная начнет движение в 11.20 из депо «Красный октябрь». Трамваи проедут по улицам Трамвайной, Дзержинского, Окулова, Петропавловской, Куйбышева и Ленина. Далее колонна совершит разворот на кольце в Разгуляе и проследует обратно по тому же маршруту.
Возглавит праздничную колонну музейный вагон модели КТМ-5. Также в составе будут два трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода — КТМ-19 и КТМ-23, модель АКСМ-60102 белорусского производства. Замкнут вереницу новые современные трамваи Львенок и Лев.
Напомним, всего в этом году на День города 12 июня в Перми запланировано около 60 праздничных мероприятий. Центральными площадками празднования станут эспланада и набережная Камы.