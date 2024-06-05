В Перми в День города 12 июня пройдет «Парад трамваев»

В Перми в День города 12 июня впервые состоится «Парад трамваев». В нем примут участие десять пассажирских и служебных вагонов разных лет. Во время парада пермяки смогут не только рассмотреть их детально, но и узнать их историю, рассказали в городском департаменте транспорта.