На Кубани на смену изнуряющей жаре придут дожди, град и шквалистый ветер

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о КМЯ.
Начиная с 6 июня, погода резко испортится. Включая 7 июня, в южной и восточной части края ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
В связи с этим возможен подъем уровня воды в реках Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Апшеронского районов. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.
Напомним, краснодарцам рассказали, куда жаловаться на жару в общественном транспорте. Водители оборудованного системой кондиционирования транспорта обязаны включать ее по первому требованию пассажиров.
Мы писали, в Краснодаре 5 июня стал самым жарким в эту дату днем за последние 58 лет. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Краснодаре 5 июня ранее был установлен в 1966 году. Тогда температура воздуха составила +34,2 градуса.