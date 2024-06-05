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На Кубани на смену изнуряющей жаре придут дожди, град и шквалистый ветер

На Кубани на смену изнуряющей жаре придут дожди, град и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +21°

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о КМЯ.

Начиная с 6 июня, погода резко испортится. Включая 7 июня, в южной и восточной части края ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим возможен подъем уровня воды в реках Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Апшеронского районов. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.

Напомним, краснодарцам рассказали, куда жаловаться на жару в общественном транспорте. Водители оборудованного системой кондиционирования транспорта обязаны включать ее по первому требованию пассажиров.

Мы писали, в Краснодаре 5 июня стал самым жарким в эту дату днем за последние 58 лет. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Краснодаре 5 июня ранее был установлен в 1966 году. Тогда температура воздуха составила +34,2 градуса.