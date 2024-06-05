На Кубани на смену изнуряющей жаре придут дожди, град и шквалистый ветер

Мы писали, в Краснодаре 5 июня стал самым жарким в эту дату днем за последние 58 лет. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Краснодаре 5 июня ранее был установлен в 1966 году. Тогда температура воздуха составила +34,2 градуса.