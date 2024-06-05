Жди беды. В ГСБДД Узбекистана рассказали, к чему может привести выставление частей тела из окон движущегося автомобиля

Специалисты утверждают, что эта серьезная проблема, которая может обернуться настоящей бедой.
«Казалось бы, что может быть безобиднее — высунуть тело из люка, голову или ногу из окна, чтобы подышать свежим воздухом или сфотографировать что-то по ходу? Однако в правилах дорожного движения это прямо запрещено», — подчеркивается в сообщении ведомства.
Во время движения автомобиля может случиться что угодно: в вас может врезаться птица или прилететь камень, выскочивший из-под колес, также может произойти столкновение с другим авто. Последствия могут быть самыми печальными — это может закончиться не только травмами, но и летальным исходом.
Водители отвечают за безопасность всех, кто находится в автомобиле, поэтому они обязаны следить за пассажирами и ни в коем случае не позволять им высовывать руки, ноги или голову из окон или люка.
Пассажиры, в свою очередь, должны помнить, что правила ПДД, запрещающие подобные действия, призваны защитить жизнь, рисковать которой так бездумно не имеет смысла. Тем более, отвечать за возможные последствия придется и пассажиру, нарушившему правила безопасности дорожного движения.
Напомним, что накануне соцсети облетело видео, в котором юная пассажирка вылезла из окна движущегося авто и демонстрировала вульгарные жесты окружающим.