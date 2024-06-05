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Жди беды. В ГСБДД Узбекистана рассказали, к чему может привести выставление частей тела из окон движущегося автомобиля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Специалисты службы безопасности дорожного движения рассказали пассажирам и водителям Узбекистана, чем грозит «безобидная» привычка вытаскивать из окон машины части тела, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Специалисты утверждают, что эта серьезная проблема, которая может обернуться настоящей бедой.

«Казалось бы, что может быть безобиднее — высунуть тело из люка, голову или ногу из окна, чтобы подышать свежим воздухом или сфотографировать что-то по ходу? Однако в правилах дорожного движения это прямо запрещено», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Во время движения автомобиля может случиться что угодно: в вас может врезаться птица или прилететь камень, выскочивший из-под колес, также может произойти столкновение с другим авто. Последствия могут быть самыми печальными — это может закончиться не только травмами, но и летальным исходом.

Водители отвечают за безопасность всех, кто находится в автомобиле, поэтому они обязаны следить за пассажирами и ни в коем случае не позволять им высовывать руки, ноги или голову из окон или люка.

Пассажиры, в свою очередь, должны помнить, что правила ПДД, запрещающие подобные действия, призваны защитить жизнь, рисковать которой так бездумно не имеет смысла. Тем более, отвечать за возможные последствия придется и пассажиру, нарушившему правила безопасности дорожного движения.

Напомним, что накануне соцсети облетело видео, в котором юная пассажирка вылезла из окна движущегося авто и демонстрировала вульгарные жесты окружающим.