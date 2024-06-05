В Симферополе откроются две новые поликлиники

В Симферополе в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в 2024 году завершится строительство двух поликлиник. В этом заверил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.
Кроме того, в этом году начнется капитальный ремонт трех объектов: врачебных амбулаторий в селах Чкалово Нижнегорского района и Межводное Черноморского района и стоматологической поликлиники Сакской районной больницы.
Помимо этого, по словам Аксенова, проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предполагает закупку 94 единиц медицинского оборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Крыма.
Ранее глава республики сообщил, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Крыму планируется отремонтировать 28 дорог и 25 мостовых сооружений. Он также сообщил, что с 2019 года на полуострове отремонтировали около 1,1 тысячи километров дорог регионального значения.