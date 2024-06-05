В Симферополе откроются две новые поликлиники

Ранее глава республики сообщил, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Крыму планируется отремонтировать 28 дорог и 25 мостовых сооружений. Он также сообщил, что с 2019 года на полуострове отремонтировали около 1,1 тысячи километров дорог регионального значения.