Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

По северной половине Ростовской области до конца суток 5 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Жителям Дона напоминают: во время непогоды нужно быть предельно внимательными и осторожными.
Лучше не стоять под деревьями, нельзя близко подходить к витринам, легким мачтам и раскачивающимся вывескам. Также необходимо держаться в стороне от оборванных проводов. При скачках электричества в домах рекомендуют сразу же отключать электроприборы.
Добавим, попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».