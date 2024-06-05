Вашингтон
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

До конца суток 5 июня местами в Ростовской области возможны ливни с грозами и градом.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 3 м/с 74% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

По северной половине Ростовской области до конца суток 5 июня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Жителям Дона напоминают: во время непогоды нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Лучше не стоять под деревьями, нельзя близко подходить к витринам, легким мачтам и раскачивающимся вывескам. Также необходимо держаться в стороне от оборванных проводов. При скачках электричества в домах рекомендуют сразу же отключать электроприборы.

Добавим, попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».