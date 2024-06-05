Последние новости к вечеру 5 июня 2024 года

Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году
Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии и взаимовыгодной основе, заявил Песков о ПМЭФ-2024. Форум с 5 по 8 июня соберет 17,1 тыс. участников и 3,4 тыс. журналистов из 136 стран. Главная тема: многополярный мир.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку
Индийский премьер-министр Нарендра Моди подал заявление об отставке вместе с правительством после выборов, на которых НДА получила 292 из 543 мест, что ниже их ожиданий. Президент попросил их продолжить работу до формирования нового правительства.
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина представлено на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Исследование провели в Доме семейных традиций «Кристиан» по заказу его троюродного брата Александра. Род Путиных ведет начало из Тверской области. Срок работы — 10−12 месяцев, цена — от 190 тыс. рублей.
«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
«АвтоВАЗ» на ПМЭФ показал новую модель Lada Iskra, которая займет место между Lada Granta и Lada Vesta. Автомобиль на переднеприводной платформе CMF-B и палитра расширена. Выпуск начнется в начале следующего года.
Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС»
Блогер Валерия Чекалина объявила себя «амбассадором ФНС», поддержав налоговые реформы. В прошлом году против нее завели дело за неуплату налогов, которое закрыли после погашения 500 млн руб. долгов. Лерчек готова создать курс по налоговой системе для блогеров.