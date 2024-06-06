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В Пермском крае 4 июня установлено шесть температурных рекордов

Таких температур не наблюдали последние 58 лет.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 83% 753 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 4 июня, в Пермском крае было установлено шесть новых рекордов максимальной суточной температуры воздуха. Таких температур не наблюдали последние 58 лет, сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я».

Теплее всего оказалось в Осе, где столбики термометров достигли отметки +30,4. Предыдущий рекорд +30,2 градуса был зафиксирован в 2009 году. В Березниках и Добрянке воздух в дневные часы прогрелся до +29,4 и +29,1. Тогда как в 2005 году там было +27 и +27,4 градусов соответственно.

В Верещагино побит рекорд 1989 года. Вчера там было +29,2, предыдущий максимум составил +28,9. В Ныробе, где потеплело до +27,9 градусов, побит рекорд 2009 года. В Чермозе был обновлен рекорд 1976 года. Там воздух прогрелся до +27,6 градусов.

Ранее сообщалось, что май 2024 года стал самым холодным за последние 55 лет. Средняя температура воздуха в Перми составила +6,4, что ниже нормы на 5,1. В последний раз такие майские холода наблюдались в 1969 году.