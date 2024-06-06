В Пермском крае 4 июня установлено шесть температурных рекордов

Теплее всего оказалось в Осе, где столбики термометров достигли отметки +30,4. Предыдущий рекорд +30,2 градуса был зафиксирован в 2009 году. В Березниках и Добрянке воздух в дневные часы прогрелся до +29,4 и +29,1. Тогда как в 2005 году там было +27 и +27,4 градусов соответственно.