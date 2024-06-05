В Узбекистане впервые обсудят вопросы детской онкологии и гематологии на международном уровне

Мероприятие, которое завершится 7 июня, собрало более 300 специалистов из разных стран. Среди них — выдающиеся ученые, представители Всемирной организации здравоохранения, Международного общества детских онкологов, Европейской школы онкологов, а также зарубежных университетов и ведущих медицинских центров.
Выступая на открытии конгресса, председатель попечительского совета международного общественного фонда Zamin Зироат Мирзиёева подчеркнула значимость совместных усилий в этом направлении.
«Мы собрались здесь с единственной целью — преодолеть одну из самых тяжелых болезней, от которой страдают наши дети. Каждый ребенок имеет право на жизнь. Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем», — отметила Мирзиёева.
Напомним, до конца этого года в областных центрах, Ташкенте и Нукусе должны появиться хосписы, которые будут оказывать паллиативную помощь людям с онкологией и другими заболеваниями.