В Узбекистане впервые обсудят вопросы детской онкологии и гематологии на международном уровне

«Мы собрались здесь с единственной целью — преодолеть одну из самых тяжелых болезней, от которой страдают наши дети. Каждый ребенок имеет право на жизнь. Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем», — отметила Мирзиёева.