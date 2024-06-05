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В Узбекистане впервые обсудят вопросы детской онкологии и гематологии на международном уровне

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте сегодня начал работу первый Международный конгресс по детской онкологии и гематологии «Доказательства к действию». На открытии мероприятия выступила Зироат Мирзиёева, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Мероприятие, которое завершится 7 июня, собрало более 300 специалистов из разных стран. Среди них — выдающиеся ученые, представители Всемирной организации здравоохранения, Международного общества детских онкологов, Европейской школы онкологов, а также зарубежных университетов и ведущих медицинских центров.

Выступая на открытии конгресса, председатель попечительского совета международного общественного фонда Zamin Зироат Мирзиёева подчеркнула значимость совместных усилий в этом направлении.

«Мы собрались здесь с единственной целью — преодолеть одну из самых тяжелых болезней, от которой страдают наши дети. Каждый ребенок имеет право на жизнь. Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем», — отметила Мирзиёева.

Напомним, до конца этого года в областных центрах, Ташкенте и Нукусе должны появиться хосписы, которые будут оказывать паллиативную помощь людям с онкологией и другими заболеваниями.

Шавкат Мирзиеев
медицина