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Прием заявок на новый сезон международной премии «Мы вместе» продлили до 10 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заявочная кампания на новый сезон международной премии «Мы вместе» продлевается «в связи с большим количеством участников» на неделю — до 10 июня, сообщил руководитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Источник: РИА "Новости"

Прием заявок на участие в новом сезоне международной премии «Мы вместе» стартовал 3 марта на Всемирном фестивале молодежи. Ранее в пресс-службе премии сообщали, что заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня.

«В связи с большим количеством участников, по аналогии с прошлым годом, нам было необходимо принять решение о продлении сроков регистрации до 10 июня. Интерес к ежегодной международной премии #МЫВМЕСТЕ продолжает расти, и сегодня мы уже обрабатываем заявки от более чем 40 тыс. человек из 128 стран», — сказал Метелев, которого цитирует пресс-служба премии.

Кроме того, заявки уже подали участники из всех 89 регионов России. В 2024 году в премии могут участвовать добровольцы, НКО, представители бизнеса, а также регионы России. Участникам достаточно пройти быструю регистрацию на официальном сайте — премия.мывместе.рф.

«Организаторы сняли большую часть барьеров для подачи заявки. Так, участникам не придется готовить видео-визитку или проходить защиту инициативы на региональном уровне», — пояснили в пресс-службе.

В 2023 году в премии участвовало более 39 тыс. организаций и граждан. Через отбор народного голосования прошло свыше 100 тыс. конкурсантов. Победителями стали 128 социальных проекта из 48 регионов России.