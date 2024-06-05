Прием заявок на новый сезон международной премии «Мы вместе» продлили до 10 июня

«В связи с большим количеством участников, по аналогии с прошлым годом, нам было необходимо принять решение о продлении сроков регистрации до 10 июня. Интерес к ежегодной международной премии #МЫВМЕСТЕ продолжает расти, и сегодня мы уже обрабатываем заявки от более чем 40 тыс. человек из 128 стран», — сказал Метелев, которого цитирует пресс-служба премии.