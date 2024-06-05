Прием заявок на новый сезон международной премии «Мы вместе» продлили до 10 июня

Прием заявок на участие в новом сезоне международной премии «Мы вместе» стартовал 3 марта на Всемирном фестивале молодежи. Ранее в пресс-службе премии сообщали, что заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня.
«В связи с большим количеством участников, по аналогии с прошлым годом, нам было необходимо принять решение о продлении сроков регистрации до 10 июня. Интерес к ежегодной международной премии #МЫВМЕСТЕ продолжает расти, и сегодня мы уже обрабатываем заявки от более чем 40 тыс. человек из 128 стран», — сказал Метелев, которого цитирует пресс-служба премии.
«Организаторы сняли большую часть барьеров для подачи заявки. Так, участникам не придется готовить видео-визитку или проходить защиту инициативы на региональном уровне», — пояснили в пресс-службе.
В 2023 году в премии участвовало более 39 тыс. организаций и граждан. Через отбор народного голосования прошло свыше 100 тыс. конкурсантов. Победителями стали 128 социальных проекта из 48 регионов России.