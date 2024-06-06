Какой сегодня день: 6 июня

Знаете ли вы, что 6 июня родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин?
О том, чем еще ознаменовано 6 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 6 июня
В 1850 году бизнесмен Леви Страусс сделал первые голубые джинсы.
В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электроутюг.
В 1957 году в Москве был открыт магазин «Детский мир».
День русского языка также отмечается 6 июня.
Кто родился 6 июня
Художник Диего Веласкес (1599−1660).
Писатель и поэт Александр Пушкин (1799−1837).
Писательница Элиза Ожешко (1841−1910).
Писатель Томас Манн (1875−1955).
Композитор Арам Хачатурян (1903−1978).
Актриса Татьяна Пельтцер (1904−1992).
Музыкант Бари Алибасов (1947).
Актер Роберт Энглунд (1947).
Белорусский драматург Алексей Дударев (1950−2023).
Певец Владимир Левкин (1967).
6 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, преподобного Никиты Столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской.
Именины
6 июня именины у Федора, Семена, Степана, Никиты, Ивана, Григория, а также у Ксении.