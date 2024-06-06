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Какой сегодня день: 6 июня

Этот день является 158-м в григорианском календаре. До конца года остается 208 дней.

Источник: Агентство «Москва»

Знаете ли вы, что 6 июня родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин?

О том, чем еще ознаменовано 6 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 6 июня

В 1850 году бизнесмен Леви Страусс сделал первые голубые джинсы.

В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электроутюг.

В 1957 году в Москве был открыт магазин «Детский мир».

День русского языка также отмечается 6 июня.

Кто родился 6 июня

Художник Диего Веласкес (1599−1660).

Писатель и поэт Александр Пушкин (1799−1837).

Писательница Элиза Ожешко (1841−1910).

Писатель Томас Манн (1875−1955).

Композитор Арам Хачатурян (1903−1978).

Актриса Татьяна Пельтцер (1904−1992).

Музыкант Бари Алибасов (1947).

Актер Роберт Энглунд (1947).

Белорусский драматург Алексей Дударев (1950−2023).

Певец Владимир Левкин (1967).

6 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, преподобного Никиты Столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской.

Именины

6 июня именины у Федора, Семена, Степана, Никиты, Ивана, Григория, а также у Ксении.