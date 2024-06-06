Что можно и нельзя делать в Никитин день 6 июня, который называют день шиповника

Православная церковь 6 июня вспоминает святого Никиту Столпника. В народе празднуют Никитин день. Однако есть еще одно название — день шиповника. Оно появилось из-за того, что с указанного периода зацветал шиповник.
Что нельзя делать 6 июня
Не рекомендуется тратить крупные суммы денег без особой необходимости, так как это может спровоцировать финансовые трудности. Запрещено жаловаться на неудачи. Предки считали, что ситуация может лишь усугубиться. Не следует грустить. Подобное состояние может затянуться на долгое время. Не следует без надобности срывать цветы шиповника.
Что можно делать 6 июня
По традиции, 6 июня собирали листья шиповника, так как они обладали целительной силой. Девушки умывались водой, настоянной на цветах шиповника для сохранения молодости и красоты.
Согласно приметам, если зацвели земляника, шиповник, калина, то заморозков больше не ждали. Дождь в Никитин день предвещает много грибов. На хорошую погоду указывает кваканье лягушек.