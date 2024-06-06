Что можно и нельзя делать в Никитин день 6 июня, который называют день шиповника

Не рекомендуется тратить крупные суммы денег без особой необходимости, так как это может спровоцировать финансовые трудности. Запрещено жаловаться на неудачи. Предки считали, что ситуация может лишь усугубиться. Не следует грустить. Подобное состояние может затянуться на долгое время. Не следует без надобности срывать цветы шиповника.