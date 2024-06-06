ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом A (H5N2)

Мексиканские власти проинформировали ВОЗ о случае заражения вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который обнаружили у жителя штата Мехико. Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека этим вирусом и первое заражение человека птичьим вирусом H5 в Мексике.
ВОЗ подчеркнула, что источник заражения в этом случае пока неизвестен. Известно, что вирусы A (H5N2) ранее выявлялись у домашней птицы в Мексике. Органы здравоохранения страны проводят расследование для установления вероятного источника заражения. ВОЗ оценивает текущий риск для населения как низкий.
Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, который не имел контактов с домашней птицей или другими животными. У пациента были несколько хронических заболеваний. Родственники сообщили, что до появления острых симптомов он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля он обратился за медицинской помощью, был доставлен в институт респираторных заболеваний и скончался в тот же день из-за осложнений.
ВОЗ пояснила, что когда вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, существует риск заражения людей через контакт с инфицированной птицей или загрязненной окружающей средой. Спорадические случаи заражения людей не являются неожиданными. Ранее сообщалось о заражениях другими подтипами H5, такими как A (H5N1), A (H5N6) и A (H5N8).
Эпидемиологические и вирусологические данные показывают, что вирусы A (H5) не приобрели способности передаваться между людьми, поэтому вероятность устойчивого распространения от человека к человеку в настоящее время низка, констатировали в ВОЗ.