ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом A (H5N2)

Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, который не имел контактов с домашней птицей или другими животными. У пациента были несколько хронических заболеваний. Родственники сообщили, что до появления острых симптомов он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам. 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля он обратился за медицинской помощью, был доставлен в институт респираторных заболеваний и скончался в тот же день из-за осложнений.