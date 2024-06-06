Депутаты трёх фракций Госдумы предложили заменить ЕГЭ традиционными экзаменами

Он подписан депутатами фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП (имеется в распоряжении «Российской газеты»). Авторы законодательной инициативы напоминают, что ЕГЭ в России официально был введен в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов. Но к этой форме аттестации знаний учащихся накопилось множество вопросов как со стороны учеников и их родителей, так и профессионального сообщества.