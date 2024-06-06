Аким покинул пост после заявления экс-супруги

Он занимал эту должность два года и три месяца.
Акмарал Умбеткалиева опубликовала в социальных сетях видеообращение с подробным описанием их семейных скандалов, избиений и обвинила бывшего мужа в том, что он скрывает от неё их общих детей.
В ответ Ринат Ибрагимов опубликовал в соцсетях видеообращение, отрицая все слова бывшей супруги и назвал её заявление ложным.
Позже в пресс-службе областного акимата сообщили, что проводится служебное расследование для установления обстоятельств. 24 мая аким Макатского района подал в отставку по собственному желанию.