Циклон с грозовыми дождями накроет Приморье: дата

«В субботу гребень тихоокеанского антициклона обусловит теплую, без существенных осадков погоду. Температура воздуха ночью +9…+16 °С, днем +20…+28 °С, на побережье +13…+19 °С», — передает Примгидромет.
В воскресенье, 9 июня, погода изменится и край окажется во власти циклона. Ожидаются дожди, которые днем охватят всю территорию Приморья. Местами прогремят грозы. Дневная температура опустится на 1−5 градусов.
Во Владивостоке в субботу обойдется без существенных осадков, ожидается туман, который ослабеет днем. Ночная температура будет в пределах +11…+13 °С, днем воздух прогреется до +15…+18 °С.
В воскресенье, 9 июня, с утра будет наблюдаться дождь, ночная температура практически не изменится, днем станет прохладнее на 2−3 градуса.
Напомним, ранее синоптики рассказали об ухудшении погоды в Приморье. По данным специалистов, осадки будут наблюдаться в крае практические две недели.