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Циклон с грозовыми дождями накроет Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ФедералПресс. В предстоящие выходные погода в Приморье будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, в крае пройдут сильные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 79% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

«В субботу гребень тихоокеанского антициклона обусловит теплую, без существенных осадков погоду. Температура воздуха ночью +9…+16 °С, днем +20…+28 °С, на побережье +13…+19 °С», — передает Примгидромет.

В воскресенье, 9 июня, погода изменится и край окажется во власти циклона. Ожидаются дожди, которые днем охватят всю территорию Приморья. Местами прогремят грозы. Дневная температура опустится на 1−5 градусов.

Во Владивостоке в субботу обойдется без существенных осадков, ожидается туман, который ослабеет днем. Ночная температура будет в пределах +11…+13 °С, днем воздух прогреется до +15…+18 °С.

В воскресенье, 9 июня, с утра будет наблюдаться дождь, ночная температура практически не изменится, днем станет прохладнее на 2−3 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали об ухудшении погоды в Приморье. По данным специалистов, осадки будут наблюдаться в крае практические две недели.