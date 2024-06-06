Рассказываем, чего ждать от погоды в Иркутске 6 июня 2024

Погода в Иркутске 6 июня 2024 не обещает потрясений: будет тепло, но ясного неба не весь день сибирякам ждать не стоит. Зато порывистый ветер обойдет столицу Приангарья стороной, чего не скажешь о регионе в целом. Об этом сообщили в ФГБУ «Иркутское УГМС».
Погода в Иркутске 6 июня
— Погода в Иркутске 6 июня 2024 будет облачной и без существенных осадков. Столбик термометра не покажет выдающихся значений, однако, за окном можно ждать +17…+19, — рассказали КП-Иркутск в метеобюро.
Не многим лучше и погода в Иркутской области 6 июня 2024. Жителям региона выпала участь попасть под небольшие, а местами и очень сильные дожди и грозы. Придется испытать на себе и порывы ветра до 14 м/с, а в северных районах Приангарья он разойдется до нешуточных 18 м/c. На термометре будет +16…+21.