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На смену жаркому Эль-Ниньо придет прохладная Ла-Нинья — эксперты ООН

12 месяцев подряд климатологи в мире регистрирует рекордные температуры. Эту серию завершил самый жаркий май. Но эксперты ООН прогнозируют, что на смену Эль-Ниньо уже этим летом придет более холодное океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews.

Май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений и 12-м рекордно жарким месяцем подряд, заявили эксперты климатической службы ЕС «Коперник».

По данным службы мониторинга климата ЕС, в прошлом месяце средняя температура в мире была на 1,52 градуса выше, чем в период с 1850 по 1900 год, до начала индустриализации.

Температура была выше, чем когда-либо, 12-й месяц подряд.

«То, что мы достигли этого 12-месячного рубежа, шокирует, но не удивляет. И хотя эта череда рекордных месяцев в конце концов прервется, общая тенденция изменения климата сохраняется».

говорит Карло Буонтемпо, директор климатической службы ЕС "Коперник".

С июля прошлого года погодное явление Эль-Ниньо способствовало повышению глобальной температуры и экстремальным погодным условиям по всему миру, но ученые утверждают, что основной причиной стало антропогенное глобальное потепление.

Однако ВМО сообщает, что Эль-Ниньо 2023/24 года имеет признаки окончания и может смениться Ла-Ниньей уже в июне.

Ла-Нинья характеризуется более холодной, чем в среднем, температурой поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, что обычно приводит к погодным условиям, противоположным тем, которые ассоциируются с Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах.

Это похолодание сопровождается изменениями в тропической циркуляции воздуха, включая изменения в характере ветра, атмосферном давлении и количестве осадков.

Переход от теплой фазы Эль-Ниньо к нейтральной или более холодной фазе Ла-Нинья происходит в среднем каждые 3−5 лет.

Однако этот переход не является сигналом к изменению текущей тенденции глобального потепления.

«Окончание Эль-Ниньо не означает паузы в долгосрочном изменении климата, поскольку наша планета будет продолжать нагреваться из-за парниковых газов, улавливающих тепло. Исключительно высокие температуры поверхности моря будут продолжать играть важную роль в течение следующих месяцев».

говорит заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.
экология