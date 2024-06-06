На смену жаркому Эль-Ниньо придет прохладная Ла-Нинья — эксперты ООН

Ла-Нинья характеризуется более холодной, чем в среднем, температурой поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, что обычно приводит к погодным условиям, противоположным тем, которые ассоциируются с Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах.