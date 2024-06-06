На смену жаркому Эль-Ниньо придет прохладная Ла-Нинья — эксперты ООН

Май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений и 12-м рекордно жарким месяцем подряд, заявили эксперты климатической службы ЕС «Коперник».
По данным службы мониторинга климата ЕС, в прошлом месяце средняя температура в мире была на 1,52 градуса выше, чем в период с 1850 по 1900 год, до начала индустриализации.
Температура была выше, чем когда-либо, 12-й месяц подряд.
«То, что мы достигли этого 12-месячного рубежа, шокирует, но не удивляет. И хотя эта череда рекордных месяцев в конце концов прервется, общая тенденция изменения климата сохраняется».
С июля прошлого года погодное явление Эль-Ниньо способствовало повышению глобальной температуры и экстремальным погодным условиям по всему миру, но ученые утверждают, что основной причиной стало антропогенное глобальное потепление.
Однако ВМО сообщает, что Эль-Ниньо 2023/24 года имеет признаки окончания и может смениться Ла-Ниньей уже в июне.
Ла-Нинья характеризуется более холодной, чем в среднем, температурой поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, что обычно приводит к погодным условиям, противоположным тем, которые ассоциируются с Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах.
Это похолодание сопровождается изменениями в тропической циркуляции воздуха, включая изменения в характере ветра, атмосферном давлении и количестве осадков.
Переход от теплой фазы Эль-Ниньо к нейтральной или более холодной фазе Ла-Нинья происходит в среднем каждые 3−5 лет.
Однако этот переход не является сигналом к изменению текущей тенденции глобального потепления.
«Окончание Эль-Ниньо не означает паузы в долгосрочном изменении климата, поскольку наша планета будет продолжать нагреваться из-за парниковых газов, улавливающих тепло. Исключительно высокие температуры поверхности моря будут продолжать играть важную роль в течение следующих месяцев».