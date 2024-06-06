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Известный журналист Илья Табаченко скоропостижно скончался во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ФедералПресс. Во Владивостоке скончался известный приморский журналист Илья Табаченко. Ему резко стало плохо, врачи не смогли ничего сделать, об этом сообщила юрист Галина Антонец.

Источник: Reuters

Долгие годы Илья Табаченко проработал в приморском СМИ PrimaMedia, принимал участие в различных проектах и конкурсах. Коллеги отзываются о нем, как о ярком, неповторимом и просто незаменимым специалистов.

«Это сердце “Примы”, — пишут коллеги Табаченко.

В настоящее время точные причины смерти не разглашаются.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования родным и близким Ильи Табаченко.

Напомним, ранее стало известно о скоропостижной смерти журналиста Максима Борисова-Геймана. Долгие годы он работал на федеральных каналах.