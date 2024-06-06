Известный журналист Илья Табаченко скоропостижно скончался во Владивостоке

Долгие годы Илья Табаченко проработал в приморском СМИ PrimaMedia, принимал участие в различных проектах и конкурсах. Коллеги отзываются о нем, как о ярком, неповторимом и просто незаменимым специалистов.
«Это сердце “Примы”, — пишут коллеги Табаченко.
В настоящее время точные причины смерти не разглашаются.
О месте и времени прощания будет сообщено позже.
Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования родным и близким Ильи Табаченко.
Напомним, ранее стало известно о скоропостижной смерти журналиста Максима Борисова-Геймана. Долгие годы он работал на федеральных каналах.