ВОЗ сообщила о первом в мире заражении человека птичьим гриппом A (H5N2)

«17 апреля у пациента развилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля заболевший обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в Национальный институт респираторных заболеваний “Исмаэль Косио Вильегас” и скончался в тот же день из-за осложнений своего состояния», — говорится в сообщении.