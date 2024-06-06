ВОЗ сообщила о первом в мире заражении человека птичьим гриппом A (H5N2)

«17 апреля у пациента развилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля заболевший обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в Национальный институт респираторных заболеваний “Исмаэль Косио Вильегас” и скончался в тот же день из-за осложнений своего состояния», — говорится в сообщении.
В ВОЗ оценивают риск дальнейшего распространения вируса среди людей как низкий. Сообщается также, что в марте вспышка птичьего гриппа A (H5N2) была обнаружена на домашней птицеферме в штате Мичоакан, граничащем со штатом Мехико, где проживал заболевший.
Птичий грипп H5N1 продолжает распространяться среди молочных коров в Соединенных Штатах, страна готовится: делается почти 5 млн доз вакцины против этого гриппа для возможного использования на людях.