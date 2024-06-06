Пришла 40-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 6 июня

В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 24−26 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 22−27 тепла. В Кокшетау переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 25−27 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области небольшой дождь, гроза. Ветер восточных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 2−7 тепла, днем 28−33, в горных районах области 18−23 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 30−32 тепла.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 17, в горных районах области 4 тепла, днем 29−34, в горных районах области 25 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 31−33 тепла.
В горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 14, днем 28−33, на севере, западе области 36 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 34−36 тепла.
Ночью на западе, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области кратковременный дождь, гроза, днем на западе, севере области шквал, град. Ветер западный, юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34 тепла, на юге, западе области сильная жара 37 градусов. В Уральске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, юго-западный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.
В Атырауской области без осадков. Днем на востоке, севере области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на востоке, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов. В Атырау ясно, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ветер юго-западный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на востоке области 17 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на западе области 31 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 29−31 тепла.
Днем на севере, западе, востоке Актюбинской области дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге, западе области 23, днем 27−32 тепла, на юге, западе области сильная жара 35 градусов. В Актобе переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
Ночью на западе, севере, юге Костанайской области дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 28−33, на севере области 25 тепла. В Костанае переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 28−30 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 23−25 тепла.
Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 26−31 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.
Днем на западе, севере Карагандинской области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 23−28, на юге области 32 тепла. В Караганде переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
На западе, севере, в центре области Улытау дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 27−32, на севере области 23 тепла. В Жезказгане переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 28−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем на севере области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 5, днем 25−30, на севере, востоке области 17−22 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 27−29 тепла.
Днем на северо-западе области Абай небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем на западе, севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 28−33 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 30−32 тепла.
Днем на севере Кызылординской области дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем в центре, на севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 15 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 36−38 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, в горных районах области 11, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 30−32 тепла.