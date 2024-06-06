Пришла 40-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 6 июня

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 23−25 тепла.