Новый погранпереход в Хабаровске завершат в 2025 году

В ходе инспекции было отмечено, что новые помещения под контрольное оборудование пункта пропуска аэропорт передаст Росгранстрою в декабре текущего года. Работы по установке кабин паспортного контроля, рамок металлодетекторов, интроскопов, тепловизоров и систем видеонаблюдения завершат в 2025 году, на этот же срок запланирована и сдача международного терминала в эксплуатацию.