Новый погранпереход в Хабаровске завершат в 2025 году

В строящемся терминале международных авиалиний аэропорта Хабаровска состоялась встреча директора регионального филиала Росгранстроя Камиля Галимова и генерального директора аэропорта Юрия Кондратчика с заместителем Дальневосточного транспортного прокурора Алексеем Легезиным. Руководители ведомств осмотрели строящееся здание и ход работ по оснащению пункта пропуска через госграницу Российской Федерации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе инспекции было отмечено, что новые помещения под контрольное оборудование пункта пропуска аэропорт передаст Росгранстрою в декабре текущего года. Работы по установке кабин паспортного контроля, рамок металлодетекторов, интроскопов, тепловизоров и систем видеонаблюдения завершат в 2025 году, на этот же срок запланирована и сдача международного терминала в эксплуатацию.
Напомним, сейчас международные рейсы из Хабаровска осуществляются из терминала, который построили в 1993 году. Он уже не отвечает современным требованиям, а также имеет ограничения по количеству обслуживаемых пассажиров.