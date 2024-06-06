На восьми кладбищах Новосибирска не нашли ни одного клеща

На восьми кладбищах города нет ни одного живого клеща. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— На кладбищах провели энтомологическое исследование. Кровососущих не обнаружено. Последний, заключительный этап акарицидной обработки общественных кладбищ успешно завершен, — написали в администрации.
В ведомстве также отметили, что ручную обработку против кровопийц провели на общей площади 645,5 гектаров. В первую очередь начали с воинских мемориалов и часто посещаемых мест, например, часовен.
— Обращений и жалоб на укусы клещей от граждан, уже посетивших кладбища, не поступало, — добавили в пресс-службе.
Напомним, что по состоянию на 24 мая после укуса клеща в больницу обратились 3 515 новосибирцев. Данные привели за весь сезон.