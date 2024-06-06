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На восьми кладбищах Новосибирска не нашли ни одного клеща

На территориях провели энтомологическое исследование.

Источник: Комсомольская правда

На восьми кладбищах города нет ни одного живого клеща. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— На кладбищах провели энтомологическое исследование. Кровососущих не обнаружено. Последний, заключительный этап акарицидной обработки общественных кладбищ успешно завершен, — написали в администрации.

В ведомстве также отметили, что ручную обработку против кровопийц провели на общей площади 645,5 гектаров. В первую очередь начали с воинских мемориалов и часто посещаемых мест, например, часовен.

— Обращений и жалоб на укусы клещей от граждан, уже посетивших кладбища, не поступало, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что по состоянию на 24 мая после укуса клеща в больницу обратились 3 515 новосибирцев. Данные привели за весь сезон.

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