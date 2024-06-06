Стали известны первые результаты ЕГЭ в Красноярском крае

Отмечается, что уже седьмой год подряд лидером по количеству стобалльников становится красноярская школа № 144, где химию преподает Елена Молчанова. В этом году из 18 высших результатов 5 принадлежат выпускникам химико-биологических классов известного педагога. Помимо них, 100 баллов за ЕГЭ по химии получили выпускники из других школ Красноярска, а также из Ачинска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, Кежемского и Богучанского районов.