Стали известны первые результаты ЕГЭ в Красноярском крае

Как сообщили в минобре, в этом году установлен рекорд по количеству стобалльников по литературе — 61 из 920 сдававших. Среди них — выпускники из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Норильска, Назарова, Боготола, Дивногорска, Лесосибирска, Ачинска, а также Курагинского, Краснотуранского, Ермаковского, Емельяновского и Эвенкийского районов.
Отметим, похожий результат был только в 2021 году, когда 100 баллов за предмет получили 62 из 925 сдававших. В 2022 году литературу на 100 баллов написал 21 человек, в 2023 — 29. Добавим, в этом году 86 человек сдали литературу на 94 балла, свыше 80-ти получили 250 человек.
Отмечается, что уже седьмой год подряд лидером по количеству стобалльников становится красноярская школа № 144, где химию преподает Елена Молчанова. В этом году из 18 высших результатов 5 принадлежат выпускникам химико-биологических классов известного педагога. Помимо них, 100 баллов за ЕГЭ по химии получили выпускники из других школ Красноярска, а также из Ачинска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, Кежемского и Богучанского районов.
Географию в этом году сдавали 238 человек. Единственный со всего края на 100 баллов работу выполнил выпускник Черемшанской школы № 20 Курагинского района Руслан Чесноков. Свыше 80 баллов за ЕГЭ получили 14 человек, трое написали работу на 95 баллов, один на 90.
Напомним, основная волна ЕГЭ-2024 продолжается. Следующий экзамен состоится 7 июня, в этот день выпускники будут сдавать информатику и ИКТ, а также устную часть по иностранным языкам.