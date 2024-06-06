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Стали известны первые результаты ЕГЭ в Красноярском крае

В Красноярском крае стали известны первые результаты ЕГЭ сразу по трем предметам — химии, литературе и географии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в минобре, в этом году установлен рекорд по количеству стобалльников по литературе — 61 из 920 сдававших. Среди них — выпускники из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Норильска, Назарова, Боготола, Дивногорска, Лесосибирска, Ачинска, а также Курагинского, Краснотуранского, Ермаковского, Емельяновского и Эвенкийского районов.

Отметим, похожий результат был только в 2021 году, когда 100 баллов за предмет получили 62 из 925 сдававших. В 2022 году литературу на 100 баллов написал 21 человек, в 2023 — 29. Добавим, в этом году 86 человек сдали литературу на 94 балла, свыше 80-ти получили 250 человек.

Химию на 100 баллов написали только 18 из 1392 человек, но при этом на высокие баллы (более 80-ти) — 285 ребят. Всего одного балла до высшего результата не хватило 23 выпускникам, 97 баллов за экзамен получили 25 человек.

Отмечается, что уже седьмой год подряд лидером по количеству стобалльников становится красноярская школа № 144, где химию преподает Елена Молчанова. В этом году из 18 высших результатов 5 принадлежат выпускникам химико-биологических классов известного педагога. Помимо них, 100 баллов за ЕГЭ по химии получили выпускники из других школ Красноярска, а также из Ачинска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, Кежемского и Богучанского районов.

Географию в этом году сдавали 238 человек. Единственный со всего края на 100 баллов работу выполнил выпускник Черемшанской школы № 20 Курагинского района Руслан Чесноков. Свыше 80 баллов за ЕГЭ получили 14 человек, трое написали работу на 95 баллов, один на 90.

Напомним, основная волна ЕГЭ-2024 продолжается. Следующий экзамен состоится 7 июня, в этот день выпускники будут сдавать информатику и ИКТ, а также устную часть по иностранным языкам.

образование