Футбольный клуб «Новосибирск» войдёт в новый сезон с новым названием

Информация появилась в соцсетях футбольного клуба. Сообщается, что в сентябре 2023 года болельщикам предложили проголосовать за новое название ФК. Вариантов было три: «Чкаловец», «Новосибирск» и «Сибирь».
Большинство отдали голоса за «Сибирь». Так именовать футбольный клуб будут после окончания сезона 2023/2024.
«С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010-м году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В настоящее время наши футболисты борются за выход в Первую лигу против «Чайки». 8 июня состоится решающий матч.