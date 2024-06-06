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Футбольный клуб «Новосибирск» войдёт в новый сезон с новым названием

Название выбрали болельщики.

Источник: ФК "Сибирь"

Информация появилась в соцсетях футбольного клуба. Сообщается, что в сентябре 2023 года болельщикам предложили проголосовать за новое название ФК. Вариантов было три: «Чкаловец», «Новосибирск» и «Сибирь».

Большинство отдали голоса за «Сибирь». Так именовать футбольный клуб будут после окончания сезона 2023/2024.

«С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010-м году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В настоящее время наши футболисты борются за выход в Первую лигу против «Чайки». 8 июня состоится решающий матч.

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