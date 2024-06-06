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На севере Хабаровского края пошёл снег

Жители Нелькана волнуются за посаженную картошку.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 79% 753 мм рт. ст. +23°
Источник: Наталья Петухова

Погода продолжает подкидывать новые сюрпризы жителям Хабаровского края — в четверг, 6 июня, в селе Нелькан в Аяно-Майском районе региона пошёл снег. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава населённого пункта Наталья Петухова, обычно такие осадки там наблюдаются до конца мая, для лета снег — это нонсенс.

— Начался снегопад сегодня где-то в семь часов утра и идёт до сих пор. На улице сейчас минусовая температура, но снег быстро тает едва земли коснётся. Мы уже картошку посадили, но не думаю, что эти осадки как-то навредят. Надеемся, что уже к обеду всё прекратится, — сказала Наталья Петухова. Между тем, снега на севере Хабаровского края синоптики не обещали — только дождь. Так, в административном центре Аяно-Майского района — Аяне — ночью прогнозировали от одного до трёх градусов выше ноля, а днём не больше семи градусов со знаком «плюс».