На севере Хабаровского края пошёл снег

— Начался снегопад сегодня где-то в семь часов утра и идёт до сих пор. На улице сейчас минусовая температура, но снег быстро тает едва земли коснётся. Мы уже картошку посадили, но не думаю, что эти осадки как-то навредят. Надеемся, что уже к обеду всё прекратится, — сказала Наталья Петухова. Между тем, снега на севере Хабаровского края синоптики не обещали — только дождь. Так, в административном центре Аяно-Майского района — Аяне — ночью прогнозировали от одного до трёх градусов выше ноля, а днём не больше семи градусов со знаком «плюс».