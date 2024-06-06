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Работу пункта пропуска в Хабаровском крае скорректируют из-за июньских праздников

Росгранстрой просит учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайской границы.

Источник: Минтранс Хабаровского края

Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой сообщил об изменении в распорядке работы в июне смешанных пунктов пропуска на российско-китайской границе. Речь идет о пунктах пропуска Покровка (Хабаровский край), Нижнеленинское и Амурзет в ЕАО, передает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГКУ Росгранстрой.

По согласованию с китайской стороной принято решение установить следующий распорядок работы:

Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян

В штатном режиме работает с 08.30 до 20.00, выходной — воскресенье.

— 9 июня (воскресенье) для удобства граждан будет работать пассажирское направление.

— 12 июня — выходной день (День России).

Амурзет (ЕАО) — Лобэй

В штатном режиме работает с 09.30 до 17.30, выходной — воскресенье.

— 10 июня — выходной (Праздник начала лета в Китае).

— 12 июня — выходной (Дня России).

Покровка (Хабаровский край) — Жаохэ

Работает 6 дней в неделю с 10.00 до 19.00, технологический перерыв с 14.00 до 15.00.

— 12 июня — выходной (День России).

С 13 июня пункты пропуска продолжат работу в штатном режиме.

Росгранстрой просит учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайского участка границы.

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