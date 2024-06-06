Работу пункта пропуска в Хабаровском крае скорректируют из-за июньских праздников

Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой сообщил об изменении в распорядке работы в июне смешанных пунктов пропуска на российско-китайской границе. Речь идет о пунктах пропуска Покровка (Хабаровский край), Нижнеленинское и Амурзет в ЕАО, передает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГКУ Росгранстрой.