Июнь на Южном Урале никак не успокоится: синоптики ожидают дожди, град и грозы

Июнь на Южном Урале никак не успокоится: синоптики ожидают 6 июня дожди, град и грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Столбики термометров в четверг дотянутся до 24−29 градусов, в горах и низинах прохладнее — до 20 градусов. Ветер будет западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Кратковременные дожди прошумят в большинстве районов, грозы и град — местами.
В Челябинске сегодня кратковременный дождь, гроза, возможен и град, плюс 25−27, ветер западный 7−12 м/с. В шесть утра в центре города плюс 16, влажность 85%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 734 мм ртутного столба.
Предварительные расчеты показывают, что днем в пятницу будет плюс 22−27, субботу — 17−22, на юге до 27 градусов, дожди зарядят повсеместно 8 июня.