Июнь на Южном Урале никак не успокоится: синоптики ожидают дожди, град и грозы

Столбики термометров в четверг дотянутся до 24−29 градусов, в горах и низинах прохладнее — до 20 градусов. Ветер будет западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Кратковременные дожди прошумят в большинстве районов, грозы и град — местами.