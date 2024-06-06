Лучшие дворы и подъезды выберут в Хабаровске

С 1 июля по 14 августа пройдут районные конкурсы, а с 1 по 9 августа жители Хабаровска смогут проголосовать за участников на сайте администрации. С 15 августа по 5 сентября заявки лидеров рассмотрят в мэрии. Призовой фонд в размере 480 тысяч рублей распределят между участниками, занявшими первые, вторые и третьи места. Победители также получат почётные грамоты и отличительные знаки от администрации Хабаровска.