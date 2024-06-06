Лучшие дворы и подъезды выберут в Хабаровске

В Хабаровске состоится традиционный смотр-конкурс «Лучший двор, лучший подъезд», который мэрия города организует уже 23 года подряд. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Цель конкурса — привлечение жителей к благоустройству и очистке территорий, а также обмену опытом по содержанию многоквартирных домов. Лучшие будут выбраны в семи номинациях: «Лучший многоквартирный дом — дом образцового содержания», «Многоквартирный дом высокой гражданской ответственности», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)», «Лучшая цветочная клумба во дворе многоквартирного дома», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома», «Лучший двор ТСЖ и ЖСК», «Лучший подъезд, отремонтированный силами собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома».
С 1 июля по 14 августа пройдут районные конкурсы, а с 1 по 9 августа жители Хабаровска смогут проголосовать за участников на сайте администрации. С 15 августа по 5 сентября заявки лидеров рассмотрят в мэрии. Призовой фонд в размере 480 тысяч рублей распределят между участниками, занявшими первые, вторые и третьи места. Победители также получат почётные грамоты и отличительные знаки от администрации Хабаровска.