Среди челябинцев выросло число желающих проводить свой отпуск на Южном Урале

Отметим, что опрос проводился еще в апреле, а в настоящий момент подбили его результаты. Опрошено было тысяча респондентов. Из них почти половина заявили, что уже приступили к планированию своего отпуска (49,7% опрошенных), а вот 39,8% южноуральцев на период апреля сообщали, что отпуска в их планах пока нет. Интересно, что год назад, когда социологи проводили подобный опрос, число южноуральцев, планирующих отпуск, было почти на 10% меньше.