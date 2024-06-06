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Среди челябинцев выросло число желающих проводить свой отпуск на Южном Урале

Исследование, посвященное отпускным настроениям жителей Челябинской области, провели специалисты Центра общественного мониторинга.

Источник: Агентство «Москва»

Отметим, что опрос проводился еще в апреле, а в настоящий момент подбили его результаты. Опрошено было тысяча респондентов. Из них почти половина заявили, что уже приступили к планированию своего отпуска (49,7% опрошенных), а вот 39,8% южноуральцев на период апреля сообщали, что отпуска в их планах пока нет. Интересно, что год назад, когда социологи проводили подобный опрос, число южноуральцев, планирующих отпуск, было почти на 10% меньше.

Опрос показал еще один тренд — в Челябинской области выросло число тех, кто собирается провести свой отпуск именно на Южном Урале. Теперь таких насчитывается 43%, тогда как годом ранее желающих отдохнуть на родине было на 9,5% меньше. На курортах Черного моря планируют в этом сезоне отдохнуть 28,1% южноуральцев (число таких людей за год уменьшилось на 2,9%), за границей хотят провести отпуск 17,6% опрошенных (плюс 7,4%).

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