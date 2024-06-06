Мэр Кудрявцев рассказал о транспортной реформе Новосибирска

«Позитивные изменения уже есть — значительно обновился подвижной состав наземного общественного транспорта. В этом году мы ждем поступления 129 новых троллейбусов, 20 из них уже прибыли и успешно прошли техническую приемку. В ближайшее время они выйдут на 7-й маршрут, который будет продлен до автовокзала на Гусинобродском шоссе», — сообщил мэр.