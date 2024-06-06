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Набережную у ледокола «Ангара» благоустроят в Иркутске

На территории появится тротуар, подиумы и лавочки.

Источник: Комсомольская правда

Благоустройство ждет набережную рядом с ледоколом «Ангара» в Иркутске. Обновление территории выполнят по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды», об этом сообщили КП-Иркутск в администрации областной столицы.

— На набережной появится бетонный пешеходный тротуар, ограждения и малые архитектурные формы, такие как подиумы и лавочки. Существующие конструкции ждет ремонт, — уточнили в администрации Иркутска.

Территорию у ледокола «Ангара» уже ремонтировали в 2017 году, однако сохранить обновленную набережную в должном виде помешал подъем уровня воды в реке. Деревянный настил объекта пришел в негодность и был разобран.

Ранее КП-Иркутск сообщала о капитальном ремонте на улице Трудовой в областной столице.

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