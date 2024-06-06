Вашингтон
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ищут 75-летнего мужчину с татуировкой якоря на ладони

Он нуждается в медицинской помощи.

В Красноярском крае разыскивают 75-летнего Петра Смоленкина, сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей».

Мужчина 3 июня ушел из дома по адресу: п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 6.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, замкнут, на правой ладони татуировка в виде якоря, зубы полностью отсутствуют. Был одет: белая кепка, синяя ветровка с капюшоном, рубашка, черные джинсы, белые зимние кроссовки.

Всех, кому что-либо известно, просят звонить по телефонам: 8 (39153) 6−5701 (полиция), 8−950−99−66−066 (волонтёры), 112.