В Красноярском крае ищут 75-летнего мужчину с татуировкой якоря на ладони

В Красноярском крае разыскивают 75-летнего Петра Смоленкина, сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей».
Мужчина 3 июня ушел из дома по адресу: п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 6.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, замкнут, на правой ладони татуировка в виде якоря, зубы полностью отсутствуют. Был одет: белая кепка, синяя ветровка с капюшоном, рубашка, черные джинсы, белые зимние кроссовки.
Всех, кому что-либо известно, просят звонить по телефонам: 8 (39153) 6−5701 (полиция), 8−950−99−66−066 (волонтёры), 112.