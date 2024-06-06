В Красноярском крае ищут 75-летнего мужчину с татуировкой якоря на ладони

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, замкнут, на правой ладони татуировка в виде якоря, зубы полностью отсутствуют. Был одет: белая кепка, синяя ветровка с капюшоном, рубашка, черные джинсы, белые зимние кроссовки.