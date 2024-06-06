Житель Хабаровского края соврал о нападении тигра

В центре «Амурский тигр» разобрались в конфликтной ситуации, якобы с участием полосатого хищника, которая произошла ещё в ноябре 2022 года в районе имени Лазо Хабаровского края — в 47 километрах от посёлка Мухен. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тогда на большую кошку пожаловался сотрудник лесозаготовительной компании.
Мужчина рассказал специалистам, что поздно вечером решил заправить топливом свой рабочий трактор, как вдруг почувствовал, как по его ноге кто-то ударил. Произошло это с такой силой, что слетел ботинок. Рабочий обернулся и, как он рассказал охотоведам, увидел тигра. В качестве доказательств он предъявил повреждённую обувь и неглубокую ссадину на ноге. Ситуация пугающая, только вот, как оказалось, правды в ней было немного.
Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе центра «Амурский тигр», специалисты провели трассологическую экспертизу ботинка, в ходе которой удалось доказать, что характер повреждений не соответствует зубам хищника. Эксперты установили, что обувь пострадала от рук человека и её дефекты были имитированы с помощью ножа. Что касается раны на ноге, тут версия тракториста и вовсе не выдержала никакой критики.
— Скорее всего, историю с ботинком люди придумали, чтобы тигра, который действительно обитал недалеко от места лесозаготовок, отловили, несмотря на то что он, по сути, был в своих естественных местообитаниях, — сообщили в организации.
Напомним, в центре для травмированных кошачьих «Дом тигра» в Ленинградской области поселился отловленный в начале февраля в районе имени Лазо Хабаровского края хищник. Ставшего конфликтным зверя изъяли из дикой природы сотрудники управления охотничьего хозяйства регионального правительства и службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.