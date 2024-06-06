Житель Хабаровского края соврал о нападении тигра

Мужчина рассказал специалистам, что поздно вечером решил заправить топливом свой рабочий трактор, как вдруг почувствовал, как по его ноге кто-то ударил. Произошло это с такой силой, что слетел ботинок. Рабочий обернулся и, как он рассказал охотоведам, увидел тигра. В качестве доказательств он предъявил повреждённую обувь и неглубокую ссадину на ноге. Ситуация пугающая, только вот, как оказалось, правды в ней было немного.