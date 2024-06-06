День России отметят в Приморье

«День России — это день гордости за нашу великую многонациональную Родину, за выдающиеся победы и успехи ее граждан. В этом году праздник, играющий важную роль в объединении общества, будет посвящен объявленному Президентом России Году семьи, а также сохранению духовно-нравственных и исторических ценностей и патриотическому воспитанию населения», — подчеркнула министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Для гостей подготовят множество интерактивных площадок, где будет интересно и детям, и взрослым: творческие, образовательные и научные мастер-классы, игровые зоны для детей, виртуальная реальность, кулинарный дворик, тематические выставки, костюмированные аниматоры, фотозоны и арт-объекты, выставка народного творчества, организованная совместно с Ассамблеей народов Приморского края и многое другое.
Приморский театр кукол представит красочное театрализованное представление передвижного уличного театра-трансформера «Колесница радости», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Также организаторы подготовят отдельные тематические локации с выставками, фотозонами и инсталляциями, посвященными 225-летию со дня рождения великого русского поэта, прозаика и драматурга Александр Пушкина.
Для самых спортивных гостей праздника устроят активности: скалодром, катание на уникальных велосипедах, площадки киберспорта, мини-гольфа, настольных игр в футбол и хоккей.
Праздничное настроение в течение дня будут создавать лучшие творческие коллективы, исполнители и солисты Приморского края.
В 19:00 на главной сцене начнется вечерний блок концертной программы, по завершению которой в 22:00 небо раскрасит фейерверк.
Жителей и гостей приглашают побывать на праздничном событии, вход свободный.