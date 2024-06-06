День России отметят в Приморье

«День России — это день гордости за нашу великую многонациональную Родину, за выдающиеся победы и успехи ее граждан. В этом году праздник, играющий важную роль в объединении общества, будет посвящен объявленному Президентом России Году семьи, а также сохранению духовно-нравственных и исторических ценностей и патриотическому воспитанию населения», — подчеркнула министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.