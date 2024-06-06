Стало известно, когда в Омской области закончатся дожди и прекратится ветер

Однако после дожди прекратятся. На следующей неделе, с 10 по 16 июня погода будет сухой, кроме того, температура воздуха в эти дни составит +20…+23 градуса. При этом уже 17 июня, судя по прогнозу, на Омскую область обрушится сильный ливень.