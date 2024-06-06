Стало известно, когда в Омской области закончатся дожди и прекратится ветер

В этом году в конце весны и начале лета в регионе часто идут дожди. По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, 6 и 7 июня в Омске ожидаются ливни с грозами. На выходных, 8 и 9 июня, большая часть осадков пройдёт на юге региона.
Однако после дожди прекратятся. На следующей неделе, с 10 по 16 июня погода будет сухой, кроме того, температура воздуха в эти дни составит +20…+23 градуса. При этом уже 17 июня, судя по прогнозу, на Омскую область обрушится сильный ливень.
Напомним, сегодня, 6 июня, в Омской области ожидается не самая приятная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидаются дожди — кратковременные, но местами сильные, — грозы и град. Также вероятны порывы ветра скоростью до 20 м/с. Днём столбик термометра поднимется до +28 градусов. В пятницу, 7 июня, ожидается гроза и усиление ветра до 12 м/с. Температура воздуха днём составит +21…+26 градусов.