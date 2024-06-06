В Приморье может вернуться летнее тепло, но только на один день

Синоптики обещают потепление Приморью, сообщает ИА PrimaMedia. Уже в предстоящую пятницу циклон с Китая начнет перемещаться на территорию Хабаровского кря, а там рискует дойти и до Приморского. Такой прогноз озвучили синоптики Примгидромета. Подробнее — в материале.
Минувшей ночью смещающиеся над Приморьем фронты принесли в край дожди, которые охватили большую территорию: выпало от 2 до 13 мм осадков, в западных районах 18−33 мм. Местами дожди сопровождались грозами, усилением ветра до 12−16 м/с. Дожди уменьшили выхолаживание, ночь оставалась теплой, +7…+13 °С. На северо-востоке края обошлось без осадков, температура понизилась до +3…+6 °С.
Сегодня фронты переместятся на восток, унося непогоду с собой, дожди в Приморье прекратятся. Максимальная температура станет на 1−3 градуса ниже вчерашней.
В пятницу, 7 июня, Приморский край окажется в теплом секторе циклона, который будет смещаться с Китая на Хабаровский край. На большей территории существенных осадков не ожидается, небольшой дождь может пройти только местами на севере. В Приморье начнется потепление. Минимальная температура станет на 1−4 градуса выше, чем накануне. Днем воздух прогреется до +21…+29 °С, на побережье очаги тумана и прохладнее, +13…+19 °С.
Во Владивостоке вчера днем при кратковременном прояснении потеплело до +12…+16 °С. Ночью прошел дождь при юго-восточном ветре 13−16 м/с, температура +9…+11 °С.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в четверг в дальневосточной столице облачно, густой туман, временами морось. Свежий юго-восточный ветер, температура воздуха на уровне вчерашнего дня.
В пятницу также облачно, туман и морось, ослабевающие днем. Температура воздуха повысится: ночью +10…+12 °С, днем +14…+17 °С.