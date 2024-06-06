В Приморье может вернуться летнее тепло, но только на один день

В пятницу, 7 июня, Приморский край окажется в теплом секторе циклона, который будет смещаться с Китая на Хабаровский край. На большей территории существенных осадков не ожидается, небольшой дождь может пройти только местами на севере. В Приморье начнется потепление. Минимальная температура станет на 1−4 градуса выше, чем накануне. Днем воздух прогреется до +21…+29 °С, на побережье очаги тумана и прохладнее, +13…+19 °С.