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Гастроэнтеролог перечислила людей, кому нельзя пить минералку

Российский врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала, кому может быть вредна минеральная вода, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Доктор Алисова в беседе с Медикфорумом отметила, что минеральная вода может быть полезной для здоровья, но есть ситуации и состояния, при которых ее употребление может быть противопоказано или требует осторожности.

Люди с заболеваниями почек

Минеральная вода с высоким содержанием натрия может ухудшить состояние при заболеваниях почек, таких как хроническая почечная недостаточность или нефрит.

«Пациентам с камнями в почках также следует быть осторожными с минеральной водой, содержащей определенные минералы, которые могут способствовать образованию камней».

Пациенты с гипертонией

Минеральная вода с высоким содержанием натрия может повышать артериальное давление, что нежелательно для людей с гипертонией.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Газированная минеральная вода может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, что особенно вредно при гастрите, язвенной болезни и синдромах раздраженного кишечника.

«Минеральная вода с высоким содержанием магния может вызвать диарею».

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Высокое содержание натрия в минеральной воде может негативно сказаться на состоянии людей с сердечной недостаточностью или ишемической болезнью сердца.

Люди с аллергией или непереносимостью отдельных компонентов

В редких случаях возможна аллергия или непереносимость определенных минералов, содержащихся в воде.

«Важно помнить, что разные виды минеральной воды имеют разный состав, поэтому перед включением ее в рацион полезно ознакомиться с этикеткой и проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний».

здоровье