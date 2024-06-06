В лагерь, в палатку или на дачу. Какой вид отдыха выбирают кузбасские дети

С подростками ещё сложнее. У новокузнечанки Инны Савиной тоже есть возможность получить путёвку от работы, но дети отказались. «Сын-девятиклассник поедет в Прокопьевск по программе “Хогвардс” в языковой лагерь, отдала 37 тыс. руб. за 10 дней. А дочь-семиклассница один раз отдыхала в лагере, больше не хочет, она у нас домашняя, поедет с бабушкой на озеро Яровое», — рассказала женщина и уточнила, что оставшееся время на каникулах подростки проведут дома или на даче.