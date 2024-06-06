В лагерь, в палатку или на дачу. Какой вид отдыха выбирают кузбасские дети

За лето планируется оздоровить за городом не менее 130 тыс. детей, тогда как школьников в Кузбассе насчитывается более 330 тысяч. То есть организованно в лагерях отдохнёт около трети. А что будут делать остальные?
В нюансах лагерного отдыха разбирался корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Что популярнее?
В региональном министерстве образования рассказали, какие виды детского отдыха являются наиболее массовыми. На первом месте традиционные загородные лагеря, на них приходится до 70% от общей численности отдохнувших детей. На втором месте лагеря с дневным пребыванием (именуемые в народе пришкольными) — в них ходят до 55% ребятишек.
«Данная форма позволяет учесть интересы детей всех возрастов, начиная от учеников начальной школы, родители которых предпочитают организовать их присмотр и досуг в своё рабочее время, заканчивая подростками, которые могут отдохнуть и поработать в лагерях труда и отдыха», — объясняют в ведомстве.
До 20% школьников отдыхают в палатках. В министерстве пояснили, что эта форма отдыха даёт возможность познакомиться с природой родного края, региональной историей, получить знания о культурных объектах. Кроме того, участники туристских мероприятий получают практические навыки бытового самообслуживания, что для родителей является немаловажным фактором.
Кому положены льготные путёвки? Юным кузбассовцам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; отличникам учёбы, призёрам и победителям конкурсов и соревнований, активистам общественных организаций; детям, чьи родители пострадали или погибли при исполнении служебных обязанностей вследствие несчастных случаев; ребятишкам из семей, где оба родителя — бюджетники; детям из семей ветеранов боевых действий и участников СВО. Бюджет оплачивает им отдых полностью или частично.
30 тысяч льготников.
Доля родительской платы за путёвку и проезд определяется на территориях самостоятельно.
«Предоставление льготных путёвок осуществляется на основании заявлений родителей, поступивших в адрес органов местного самоуправления, осуществляющих мероприятия по организации отдыха детей школьного возраста, в порядке очерёдности. С 2023 года родители могут подавать заявление и через портал “Госуслуги”. Ежегодно заявочная кампания по организации отдыха и оздоровления детей начинается с января и завершается к началу летней оздоровительной кампании», — рассказали о нюансах предоставления льгот в министерстве.
Планируется, что число получателей льготных путёвок в 2024 году сохранится на уровне прошлых лет — более 30 тыс. школьников, то есть около 10% от их общего количества в регионе.
Скучно или далеко.
Куда пристроить ребёнка на лето — действительно головная боль для родителей. Новокузнечанин Алексей Иванов рассказал, что хотел отправить 8-летнего сына в лагерь недалеко от города по путёвке от предприятия за 15% от стоимости. Но на работе предложили варианты, которые не устроили по времени и расстоянию — слишком далеко от дома. Поэтому школьник проведёт лето на даче.
С подростками ещё сложнее. У новокузнечанки Инны Савиной тоже есть возможность получить путёвку от работы, но дети отказались. «Сын-девятиклассник поедет в Прокопьевск по программе “Хогвардс” в языковой лагерь, отдала 37 тыс. руб. за 10 дней. А дочь-семиклассница один раз отдыхала в лагере, больше не хочет, она у нас домашняя, поедет с бабушкой на озеро Яровое», — рассказала женщина и уточнила, что оставшееся время на каникулах подростки проведут дома или на даче.
У кемеровчанки Полины Прокудиной 13-летняя дочь тоже отказалась от лагеря: «В силу характера она сложно входит в новый коллектив. В детстве ей не понравилось ни в санатории, ни в школьном лагере: скучно, дети в основном были предоставлены сами себе. Поэтому будет всё лето рисовать дома, а на выходных куда-нибудь со мной кататься».