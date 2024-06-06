Жители Хабаровска остались без горячей воды

Жители Хабаровска третий день подряд испытывают неудобства из-за отключения горячей воды в дневное время. По данным управляющей компании, причина проблемы кроется в технических неполадках у поставщика услуг, что приводит к перебоям в водоснабжении по всему городу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".