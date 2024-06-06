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Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по математике

Результаты экзамена будут известны не позднее 19 июня.

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Продолжается основной этап сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Сегодня выпускники сдают экзамен по математике. На аттестацию зарегистрировались 12889 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.

Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая — шесть заданий с развернутым ответом. Участники экзамена по математике могут пользоваться линейкой, а также справочными материалами, которые выдаются вместе с работой.

Максимальное количество баллов — 31. Для получения аттестата достаточно набрать 8 баллов, из них не менее 2 баллов за выполнение заданий по геометрии.

Официальный день ознакомления с результатами — не позднее 19 июня. Срок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов.

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