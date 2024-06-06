Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по математике

Продолжается основной этап сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Сегодня выпускники сдают экзамен по математике. На аттестацию зарегистрировались 12889 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая — шесть заданий с развернутым ответом. Участники экзамена по математике могут пользоваться линейкой, а также справочными материалами, которые выдаются вместе с работой.
Максимальное количество баллов — 31. Для получения аттестата достаточно набрать 8 баллов, из них не менее 2 баллов за выполнение заданий по геометрии.
Официальный день ознакомления с результатами — не позднее 19 июня. Срок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов.