Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по математике

Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая — шесть заданий с развернутым ответом. Участники экзамена по математике могут пользоваться линейкой, а также справочными материалами, которые выдаются вместе с работой.