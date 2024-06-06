В Челябинске 6 июня доставят Казанскую икону Божьей Матери, состоится Всероссийский молебен о победе

«Чудотворный список Казанской иконы будет принесен в 9.30. Духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Алексием встретит старинную икону в Христорождественском кафедральном соборе, где перед образом Небесной Владычицы под музыку в исполнении военного оркестра будет совершен Всероссийский молебен о победе», — рассказали в местной епархии.
В столице Южного Урала величайшая святыня пробудет до 14.00 7 июня. Затем образ на несколько часов доставят в танковую дивизию в Чебаркуле.
«К Казанской иконе Богородицы в нашей стране всегда обращались как к последней надежде. В минуты испытаний Царица Небесная помогала, защищала и отводила беду. В 17-м веке молитва перед образом помогла Минину и Пожарскому спасти народ от иностранных захватчиков. И сейчас сугубая молитва миллионов верующих по всей стране за наших бойцов поможет в их скорейшем победоносном возвращении домой», — отмечают в Челябинской епархии.
Напомним, принесение чудотворного образа Божией Матери приурочено к проведению Всероссийского молебна о победе. Икона посетит 52 региона страны, где проведут молебны о защите сражающихся бойцов и их скорейшем победоносном возвращении домой.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства, 4 ноября 2023-го, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.