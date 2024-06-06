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Хадж 2024: когда начинается, значение и традиции паломничества

АЛМАТЫ, 6 июн — Sputnik. Каждый год миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить этот важный религиозный обряд. Для многих это уникальная возможность очиститься от грехов и приблизиться к Аллаху.

Источник: Reuters

Точные даты Хаджа зависят от наблюдения Луны, сроки начала и окончания ритуалов могут варьироваться.

Хадж длится пять дней — с 8-го по 12-е число Зуль-хиджа. Поскольку исламский календарь основан на лунных циклах, даты Хаджа ежегодно сдвигаются относительно григорианского календаря.

В 2024 году Хадж начнется вечером 14 июня и продлится до вечера 19 июня.

Паломники заранее отправляются к святым местам.

В этом году в Хадж отправится 5 081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию 5—10 июня и вернутся в страну 23—28 июня.

Как принять участие в Хадже

В Саудовской Аравии действуют строгие правила для иностранных паломников, желающих совершить Хадж. Эти правила включают в себя:

  • визу;
  • паломническую квоту.

Хадж-виза: как и где получить

Согласно фетве Комитета высших ученых Королевства Саудовская Аравия, а также решению Совета улемов при ДУМК, обязательным условием для совершения хаджа считается наличие хадж-визы с соблюдением всех законных требований. Подделывать разрешение запрещено.

Большинству иностранных паломников требуется оформить визу. Граждане стран с безвизовым въездом в Саудовскую Аравию должны получить специальное разрешение на Хадж от властей своей страны.

Граждане Казахстана могут получить многократную визу сроком на один год, которая позволяет находиться в стране до 90 дней.

Стоимость визы составляет 146 долларов, и она может быть оформлена онлайн или по прибытии в аэропорт. Эта виза подходит для туризма и паломничества вне сезона Хаджа.

Однако для совершения Хаджа требуется специальная хадж-виза.

Паломникам хадж-виза оформляется бесплатно. Лично обратиться за ней в министерство хаджа и умры невозможно. Хадж-виза выдается через уполномоченные государственные органы или официальные исламские религиозные учреждения (муфтият) каждой страны.

Какие документы нужны для хадж-визы

Для получения хадж-визы необходимо предоставить следующие документы:

  • загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с минимум одним пустым разворотом для визы;
  • цветное фото на белом фоне;
  • заявка с личными данными, заверенная печатью уполномоченной организации;
  • сертификат о вакцинации от менингита;
  • подтверждение оплаты расходов за паломнические услуги;
  • подтверждение наличия невозвратных билетов туда-обратно;
  • для женщин: доказательство родства с сопровождающим махрамом (близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж). Женщины старше 45 лет могут отправиться в паломничество без махрама, но требуется нотариально заверенное разрешение от мужа, сына или брата.

Какие туроператоры в Казахстане могут отправлять паломников в Хадж

В Казахстане Духовное управление мусульман объявляет конкурс среди туроператоров, претендующих на организацию Хаджа. В 2024 году 16 туроператорам было выдано разрешение на оказание услуг паломникам.

В этом году отобранным на конкурсной основе 16 казахстанским туроператорам было выделено 5 081 место:

  • ТОО «Хикмет Тревел».
  • ТОО «Атлас Туризм».
  • ТОО «Tawaf Travel».
  • ТОО «Қызмет Саяхат».
  • ТОО «Mina travel».
  • ТОО «Хидаят-Нур».
  • ТОО «Ал-Маруа».
  • ТОО «Ордабасы-НЖ».
  • ТОО «Sanablkz».
  • ТОО «Delta Tour».
  • ТОО «Qazaq Sapar».
  • ТОО «Robinzon KZ».
  • ТОО «Nurkhan travel».
  • ТОО «Сембекова».
  • ТОО «Иман travel Тур».
  • ТОО «Dostik travel».

В этом году перевозки будут осуществляться из городов Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан и Актау. Казахстанским паломникам будут оказывать услугу внутренние авиакомпании Air Astana и SCAT, а также международные авиакомпании, такие как Flynas (Королевство Саудовская Аравия), Air Arabia (ОАЭ), Jazeera (Кувейт) и Turkish Airlines (Турция).

Квоту на паломничество ежегодно определяет министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.

Штрафы во время Хаджа и строгие правила

Попытка нелегального путешествия по святым местам карается депортацией, запретом на въезд на 10 лет и штрафом в размере 100 тысяч саудовских риалов (около 26 тысяч долларов).

С хадж-визой паломники могут находиться только в Джидде, Мекке и Медине. Оставаться в Саудовской Аравии после завершения Хаджа запрещено.

Эти правила помогают обеспечивать безопасное и организованное проведение паломничества, поддерживая высокие стандарты безопасности и комфорта для всех участников.

Кто может участвовать в Хадже

Хадж или Хаджж — это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время года. Это одно из важнейших религиозных действий в исламе и пятый столп религии после шахады (свидетельства веры), молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (ураза).

Хадж обязателен только для мусульман. Немусульмане не могут участвовать в этом паломничестве.

Участие в Хадже предполагается для взрослых мусульман. Хотя дети могут сопровождать родителей или опекунов, их участие не считается выполнением обязательного паломничества.

Также Хадж должен совершать физически и умственно способный мусульманин. Паломничество включает в себя ряд ритуалов, требующих значительных физических усилий, таких как длительные пешие переходы и стояние на Арафате.

Для участия в Хадже необходимо иметь достаточные финансовые средства, чтобы покрыть все расходы на путешествие и проживание, не ставя при этом под угрозу финансовое благополучие своей семьи.

Хадж обязателен для свободных мусульман. Это означает, что человек не должен находиться в заключении или под домашним арестом.

Традиции Хаджа

Паломничество включает несколько важных ритуалов.

  • Ихрам: паломники надевают специальные одежды и намереваются совершить Хадж, объявляя свое намерение перед Аллахом.
  • Обход вокруг Каабы, священного здания в центре мечети аль-Харам в Мекке.
  • Хождение между холмами Сафа и Марва.
  • Стояние на Арафате: паломники проводят день в молитве на равнине Арафат, что является кульминационным моментом Хаджа.
  • Ночь, проведенная под открытым небом в долине Муздалифа, где паломники собирают камни для следующего ритуала.
  • Бросание камней в столбы, символизирующие сатану, в Мине.
  • Укорачивание (бритье либо стрижка) волос.
  • Совершение жертвоприношения в честь праздника Курбан байрам, который совпадает с Хаджем.

Во время хаджа паломники должны заботиться о своем здоровье, пить достаточное количество воды и избегать переутомления.

Также важно соблюдать законы Саудовской Аравии и следовать инструкциям местных властей и организаторов паломничества.

Что нельзя делать в Хадж

В период совершения Хаджа мусульманам необходимо соблюдать ряд запретов, чтобы их паломничество было принято. Эти запреты касаются как физических, так и духовных аспектов жизни паломников:

  • запрещено мужчинам носить шитую одежду, закрывающую тело по фигуре, и обувь, закрывающую пальцы и пятки. Мужчины должны носить специальные белые одежды (ихрам), состоящие из двух несшитых кусков ткани. Женщины могут носить любую скромную одежду, которая покрывает все тело, кроме лица и кистей рук;
  • запрещено стричь волосы и ногти, сбривать волосы на теле;
  • запрещено пользоваться парфюмерией, мылом и шампунем с запахом;
  • запрещены любые супружеские отношения, включая поцелуи и объятия;
  • запрещено лгать, сквернословить и спорить;
  • запрещено вступать в конфликты и ссоры;
  • запрещено заниматься торговлей и обсуждением мирских дел;
  • запрещено убивать или причинять вред всему живому, включая животных и насекомых, вырывать или повреждать растения.

Паломникам рекомендуется тщательно изучить все правила и подготовиться к Хаджу заранее, чтобы их паломничество было правильным и благословенным.

Отличие Хаджа от Умры

Хадж и Умра — это два различных вида паломничества в исламе, оба из которых включают посещение святых мест в Мекке. Хотя они имеют много общих ритуалов, между ними существуют важные различия.

Хадж проводится только в определенное время — с 8-го по 12-е число месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря. Хадж является пятым столпом ислама и обязательным религиозным долгом для каждого мусульманина, если он имеет физическую и финансовую возможность совершить его хотя бы раз в жизни.

Хадж включает в себя комплекс обязательных ритуалов: вступление в состояние ихрама, семикратный обход вокруг Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, стояние на равнине Арафат, ночь в Муздалифе, бросание камней в Мине и жертвоприношение.

Умра может быть совершена в любое время года, за исключением дней, предназначенных для Хаджа. Это паломничество является добровольным, но его выполнение приносит большое духовное вознаграждение.

Умра включает в себя некоторые из тех же ритуалов, что и Хадж: вступление в состояние ихрама, обход вокруг Каабы и хождение между холмами Сафа и Марва.

Однако Умра не включает в себя стояние на Арафате, ночь в Муздалифе, бросание камней в Мине и жертвоприношение.

Умра занимает гораздо меньше времени, чем Хадж, и может быть выполнена в течение одного или двух дней.

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