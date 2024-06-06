Хадж 2024: когда начинается, значение и традиции паломничества

Точные даты Хаджа зависят от наблюдения Луны, сроки начала и окончания ритуалов могут варьироваться.
Хадж длится пять дней — с 8-го по 12-е число Зуль-хиджа. Поскольку исламский календарь основан на лунных циклах, даты Хаджа ежегодно сдвигаются относительно григорианского календаря.
В 2024 году Хадж начнется вечером 14 июня и продлится до вечера 19 июня.
Паломники заранее отправляются к святым местам.
В этом году в Хадж отправится 5 081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию
Как принять участие в Хадже
В Саудовской Аравии действуют строгие правила для иностранных паломников, желающих совершить Хадж. Эти правила включают в себя:
- визу;
- паломническую квоту.
Хадж-виза: как и где получить
Согласно фетве Комитета высших ученых Королевства Саудовская Аравия, а также решению Совета улемов при ДУМК, обязательным условием для совершения хаджа считается наличие хадж-визы с соблюдением всех законных требований. Подделывать разрешение запрещено.
Большинству иностранных паломников требуется оформить визу. Граждане стран с безвизовым въездом в Саудовскую Аравию должны получить специальное разрешение на Хадж от властей своей страны.
Граждане Казахстана могут получить многократную визу сроком на один год, которая позволяет находиться в стране до 90 дней.
Стоимость визы составляет 146 долларов, и она может быть оформлена онлайн или по прибытии в аэропорт. Эта виза подходит для туризма и паломничества вне сезона Хаджа.
Однако для совершения Хаджа требуется специальная хадж-виза.
Паломникам хадж-виза оформляется бесплатно. Лично обратиться за ней в министерство хаджа и умры невозможно. Хадж-виза выдается через уполномоченные государственные органы или официальные исламские религиозные учреждения (муфтият) каждой страны.
Какие документы нужны для хадж-визы
Для получения хадж-визы необходимо предоставить следующие документы:
- загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с минимум одним пустым разворотом для визы;
- цветное фото на белом фоне;
- заявка с личными данными, заверенная печатью уполномоченной организации;
- сертификат о вакцинации от менингита;
- подтверждение оплаты расходов за паломнические услуги;
- подтверждение наличия невозвратных билетов туда-обратно;
- для женщин: доказательство родства с сопровождающим махрамом (близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж). Женщины старше 45 лет могут отправиться в паломничество без махрама, но требуется нотариально заверенное разрешение от мужа, сына или брата.
Какие туроператоры в Казахстане могут отправлять паломников в Хадж
В Казахстане Духовное управление мусульман объявляет конкурс среди туроператоров, претендующих на организацию Хаджа. В 2024 году 16 туроператорам было выдано разрешение на оказание услуг паломникам.
В этом году отобранным на конкурсной основе 16 казахстанским туроператорам было выделено 5 081 место:
- ТОО «Хикмет Тревел».
- ТОО «Атлас Туризм».
- ТОО «Tawaf Travel».
- ТОО «Қызмет Саяхат».
- ТОО «Mina travel».
- ТОО «Хидаят-Нур».
- ТОО «Ал-Маруа».
- ТОО «Ордабасы-НЖ».
- ТОО «Sanablkz».
- ТОО «Delta Tour».
- ТОО «Qazaq Sapar».
- ТОО «Robinzon KZ».
- ТОО «Nurkhan travel».
- ТОО «Сембекова».
- ТОО «Иман travel Тур».
- ТОО «Dostik travel».
В этом году перевозки будут осуществляться из городов Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан и Актау. Казахстанским паломникам будут оказывать услугу внутренние авиакомпании Air Astana и SCAT, а также международные авиакомпании, такие как Flynas (Королевство Саудовская Аравия), Air Arabia (ОАЭ), Jazeera (Кувейт) и Turkish Airlines (Турция).
Квоту на паломничество ежегодно определяет министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.
Штрафы во время Хаджа и строгие правила
Попытка нелегального путешествия по святым местам карается депортацией, запретом на въезд на 10 лет и штрафом в размере 100 тысяч саудовских риалов (около 26 тысяч долларов).
С хадж-визой паломники могут находиться только в Джидде, Мекке и Медине. Оставаться в Саудовской Аравии после завершения Хаджа запрещено.
Эти правила помогают обеспечивать безопасное и организованное проведение паломничества, поддерживая высокие стандарты безопасности и комфорта для всех участников.
Кто может участвовать в Хадже
Хадж или Хаджж — это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время года. Это одно из важнейших религиозных действий в исламе и пятый столп религии после шахады (свидетельства веры), молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (ураза).
Хадж обязателен только для мусульман. Немусульмане не могут участвовать в этом паломничестве.
Участие в Хадже предполагается для взрослых мусульман. Хотя дети могут сопровождать родителей или опекунов, их участие не считается выполнением обязательного паломничества.
Также Хадж должен совершать физически и умственно способный мусульманин. Паломничество включает в себя ряд ритуалов, требующих значительных физических усилий, таких как длительные пешие переходы и стояние на Арафате.
Для участия в Хадже необходимо иметь достаточные финансовые средства, чтобы покрыть все расходы на путешествие и проживание, не ставя при этом под угрозу финансовое благополучие своей семьи.
Хадж обязателен для свободных мусульман. Это означает, что человек не должен находиться в заключении или под домашним арестом.
Традиции Хаджа
Паломничество включает несколько важных ритуалов.
- Ихрам: паломники надевают специальные одежды и намереваются совершить Хадж, объявляя свое намерение перед Аллахом.
- Обход вокруг Каабы, священного здания в центре мечети аль-Харам в Мекке.
- Хождение между холмами Сафа и Марва.
- Стояние на Арафате: паломники проводят день в молитве на равнине Арафат, что является кульминационным моментом Хаджа.
- Ночь, проведенная под открытым небом в долине Муздалифа, где паломники собирают камни для следующего ритуала.
- Бросание камней в столбы, символизирующие сатану, в Мине.
- Укорачивание (бритье либо стрижка) волос.
- Совершение жертвоприношения в честь праздника Курбан байрам, который совпадает с Хаджем.
Во время хаджа паломники должны заботиться о своем здоровье, пить достаточное количество воды и избегать переутомления.
Также важно соблюдать законы Саудовской Аравии и следовать инструкциям местных властей и организаторов паломничества.
Что нельзя делать в Хадж
В период совершения Хаджа мусульманам необходимо соблюдать ряд запретов, чтобы их паломничество было принято. Эти запреты касаются как физических, так и духовных аспектов жизни паломников:
- запрещено мужчинам носить шитую одежду, закрывающую тело по фигуре, и обувь, закрывающую пальцы и пятки. Мужчины должны носить специальные белые одежды (ихрам), состоящие из двух несшитых кусков ткани. Женщины могут носить любую скромную одежду, которая покрывает все тело, кроме лица и кистей рук;
- запрещено стричь волосы и ногти, сбривать волосы на теле;
- запрещено пользоваться парфюмерией, мылом и шампунем с запахом;
- запрещены любые супружеские отношения, включая поцелуи и объятия;
- запрещено лгать, сквернословить и спорить;
- запрещено вступать в конфликты и ссоры;
- запрещено заниматься торговлей и обсуждением мирских дел;
- запрещено убивать или причинять вред всему живому, включая животных и насекомых, вырывать или повреждать растения.
Паломникам рекомендуется тщательно изучить все правила и подготовиться к Хаджу заранее, чтобы их паломничество было правильным и благословенным.
Отличие Хаджа от Умры
Хадж и Умра — это два различных вида паломничества в исламе, оба из которых включают посещение святых мест в Мекке. Хотя они имеют много общих ритуалов, между ними существуют важные различия.
Хадж проводится только в определенное время — с 8-го по 12-е число месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря. Хадж является пятым столпом ислама и обязательным религиозным долгом для каждого мусульманина, если он имеет физическую и финансовую возможность совершить его хотя бы раз в жизни.
Хадж включает в себя комплекс обязательных ритуалов: вступление в состояние ихрама, семикратный обход вокруг Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, стояние на равнине Арафат, ночь в Муздалифе, бросание камней в Мине и жертвоприношение.
Умра может быть совершена в любое время года, за исключением дней, предназначенных для Хаджа. Это паломничество является добровольным, но его выполнение приносит большое духовное вознаграждение.
Умра включает в себя некоторые из тех же ритуалов, что и Хадж: вступление в состояние ихрама, обход вокруг Каабы и хождение между холмами Сафа и Марва.
Однако Умра не включает в себя стояние на Арафате, ночь в Муздалифе, бросание камней в Мине и жертвоприношение.
Умра занимает гораздо меньше времени, чем Хадж, и может быть выполнена в течение одного или двух дней.