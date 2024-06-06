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Канал нелегальной миграции выявили во Владивостоке: иностранцев прописывали в гостиницах

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ФедералПресс. Во Владивостоке по решению суда заключены под стражу трое мужчин, которые организовали канал незаконной миграции. Среди обвиняемых двое иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

«Преступная группа в период с января 2022 года обеспечила постановку на миграционный учет более 3,5 тысяч иностранных граждан, без фактического пребывания по месту регистрации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Установлено, что житель Владивостока с двумя иностранцами организовал постановку на учет мигрантов по месту нахождения принадлежащих ему гостиниц, которые находятся на улицах Гульбиновича и Инженерном переулке.

За полтора города ими было поставлено на учет более 3500 иностранцев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По решению суда обвиняемые заключены под стражу на два месяца.

Напомним, в Приморье ужесточен контроль за въезжающими мигрантами. С начала 2024 года въезд в регион был запрещен более 2400 гражданам.