Канал нелегальной миграции выявили во Владивостоке: иностранцев прописывали в гостиницах

«Преступная группа в период с января 2022 года обеспечила постановку на миграционный учет более 3,5 тысяч иностранных граждан, без фактического пребывания по месту регистрации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Установлено, что житель Владивостока с двумя иностранцами организовал постановку на учет мигрантов по месту нахождения принадлежащих ему гостиниц, которые находятся на улицах Гульбиновича и Инженерном переулке.
За полтора города ими было поставлено на учет более 3500 иностранцев.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По решению суда обвиняемые заключены под стражу на два месяца.
Напомним, в Приморье ужесточен контроль за въезжающими мигрантами. С начала 2024 года въезд в регион был запрещен более 2400 гражданам.